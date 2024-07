Pérez: "Lo más fácil es rendirse, pero no quiero enseñar eso a mis hijos"

La clasificación del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 volvió a dejar otra eliminación de Sergio Pérez en la Q1, lo que reavivó los rumores de una posible salida de Red Bull por su bajo rendimiento. El mexicano se estrelló cuando comenzaron a caer unas ligeras gotas de lluvias, pero en el momento en el que tuvo que hacer frente a los medios de comunicación, quiso lanzar un contundente mensaje de que no se rendirá.

Así fue el accidente de Sergio Pérez: Fórmula 1 Vídeo: ¡fuerte accidente de Pérez en la Q1 del GP de Hungría!

En el instante en el que se le preguntó si ahora le seguía pareciendo divertida la competición pese a su mala racha actual, contestó: "No diría divertida, diría desafiante. Es algo que mentalmente es muy duro, y la manera más fácil es rendirse después de la carrera que he tenido, pero no es lo que quiero enseñar a mis hijos, no quiero mostrar este tipo de carácter, creo que es importante volver a nuestra forma, porque no fue hace tanto tiempo atrás".

"Se ve con muchos otros pilotos, que tienen un fin de semana difícil, pero quizá cuando estás en Red Bull es mucho más doloroso, quiero volver, y voy a volver. No voy a desistir", comentó antes de explicar algo más en detalle con fue su toque contra el muro. "Fue un gran impacto, pero todo está bien, un poco de dolor en la pierna, aunque todo está bien y listo para la carrera".

"Perdí el coche, creo que en ese momento estaba lloviendo más fuerte, así que cuando corté la curva se me fue, no perdí agarre, pero te duele saber que sucedió otra vez, especialmente en esta carrera", dijo. "Sin embargo, estoy determinado en volverlo a pasar, porque creo que ayer tuvimos un día muy bueno, una jornada muy prometedora, así que creo que tenemos muy buena información en el largo plazo, espero que mañana tengamos un buen ritmo para pasar por los demás coche".

"Como dije antes, nada cambia, no estoy preocupado, estoy totalmente determinado en volver a enfocarme en mi rendimiento", continuó sobre los rumores que hay en torno a su futuro. "Creo que necesitamos un fin de fin de semana limpio, con condiciones limpias, y no esta variabilidad. Solo obtener lo máximo de todo, eso es lo más importante".

Para ello, Sergio Pérez se pasó varios días en Milton Keynes para asegurarse de que no dejaba nada a la suerte con sus ingenieros: "Estuve en la fábrica para intentar entender, para que nos pusiéramos en una mejor posición con el coche, con la configuración, y creo que hemos hecho un buen progreso, así que continuaremos trabajando duro para hacer cosas correctas".

