Norris ve "una tontería" la décima que perdió en la clasificación de Mónaco

La suerte fue dispar para los pilotos de McLaren en la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1, ya que Oscar Piastri se hizo con una segunda posición que le asegura estar peleando por la victoria, mientras que Lando Norris se tuvo que conformar con ser cuarto, lo que le pone muy complicado ser un candidato por subir a lo más alto del podio.

El británico aseguró que perdió una décima y media, lo que era un "tontería", pero eso fue suficiente para que no pudiera estar a la par que su compañero: "Siempre he sufrido un poco en la tercera y cuarta curva durante todo el fin de semana, cada vez estaba más cerca pero fue el único sitio donde perdí tiempo con Oscar [Piastri]".

"He perdido una décima y media ahí, y es una tontería que haya un margen tan grande. Me equivoqué, no hice la vuelta de salida perfecta", explicó. "No estoy diciendo que esa sea mi excusa, pero no he sido lo suficientemente bueno en esas curvas, y ese es prácticamente el único lugar en el que he perdido tiempo respecto a Oscar en toda la pista, al menos una décima o décima y media, eso aquí quizá fueron dos posiciones".

"Estoy muy frustrado por eso, pero a veces pasa, el resto de la vuelta fue buena y estuve contento, así que sigo feliz", comentó el británico, mientras que el australiano, quien tiene opciones de superar a Charles Leclerc en la salida y encabezar la carrera desde la primera vuelta el domingo, dio por bueno salir en la primera fila.

"Cometí un par de errores al final, pero hay que darle el reconocimiento a Charles [Leclerc], que fue increíblemente rápido todo el fin de semana. En algún momento nadie pensó que podría acercarse a él, pero está bien salir desde la primera fila", comentó Oscar Piastri. "Si puedes ponerte en cabeza puedes controlar la carrera fácilmente aquí, ese es quizá el primer objetivo, pero si no puedes hacerlo entra en juego la carta de la estrategia. Quiero ser optimista, pero adelantar no es fácil aquí, intentaremos hacer una buena salida y hacerlo lo mejor posible".

