Norris confirma que el cambio de Japón en el calendario ayuda a McLaren

La clasificación del Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1 dejó una bonita lucha por la pole position entre los dos coches de Red Bull, mientras que Lando Norris se tuvo que conformar con una valiosa tercera posición en la parrilla. El británico pudo ser el mejor del resto, y parte de ello se debió al adelanto de la cita nipona en el calendario, que en el presente curso pasó de celebrarse en torno al mes de septiembre u octubre, a ser a principios de abril.

Las bajas temperaturas fueron un factor clave a la hora de poner en la ventana de funcionamiento ideal a los neumáticos, y aunque Max Verstappen y Sergio Pérez lo notaron, fue al inglés al que más benefició: "No tengo mucho que añadir [a lo que dijeron los pilotos de Red Bull], parece que el McLaren va mejor. Creo que nos ayuda un poco más, si soy sincero, nuestro rendimiento es mejor, así que lo acepto, no me importa el sol en mi cara, pero pienso que nos ha ayudado".

El inglés también estuvo cerca de poder pelear por un mejor resultado, algo que es "emocionante", y celebró con alegría su tercera plaza: "Siempre es emocionante [pelear por la pole position]. No se tienen muchas oportunidades, pero hoy teníamos un buen coche, podía luchar. Hice algunas vueltas buenas, especialmente en la Q3, así que estoy muy contento con lo de hoy".

"Siempre es bueno estar aquí delante de los aficionados", aseguró Lando Norris sobre los seguidores nipones, aunque destacó que los de Woking suelen ir bien en este trazado de Suzuka. "Y un circuito bueno para nosotros, McLaren. Tuvimos un buen gran premio aquí la temporada pasada, tuvimos una buena carrera el fin de semana pasado, así que es bueno seguir en esa posición".

En el momento en el que se le preguntó al joven piloto sobre sus opciones de acabar en una de las tres posiciones del podio, cree que es posible, sobre todo al ver que su MCL38 se comporta muy buen tras desarrollarlo: "Por supuesto, por supuesto. Hemos tenido un buen coche todo el fin de semana, hemos hecho algunos buenos pasos adelante".

"Estamos tratando de alcanzar a estos dos Red Bull, pero están haciendo un buen trabajo. Todo el equipo está haciendo una buena labor, así que lo reconozco, pero estamos trabajando duro, y eso está dando sus frutos poco a poco, así que seguiremos apretando", explicó Lando Norris. "Sin embargo, hoy fue un buen comienzo de fin de semana, mañana es el trabajo principal".

