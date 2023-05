Ocon reconoce que sus posibilidades dependen de Alonso en Mónaco

La gran sorpresa en la clasificación del fin de semana en Mónaco fue Alpine, que desde la nada, se aupó para ocupar las posiciones delanteras en la última última y definitiva ronda que dejaba lista la parrilla de salida de la carrera del domingo. Los franceses soñaron por momento con una posible pole position de Esteban Ocon, quien estuvo en el liderato provisional durante unos minutos hasta que primero Fernando Alonso y después Max Verstappen lo batieron.

Sin embargo, el galo conservó la cuarta plaza, por detrás de Charles Leclerc, para estar en la segunda línea de la parrilla, lo que le da muchas opciones de poder ir al menos a por el podio. Sobre sus opciones habló nada más bajarse del monoplaza, y se refirió a su antiguo compañero para hacer crecer sus opciones.

Estaban Ocon piensa que si Fernando Alonso ataca, puede generar todo un caos en la primera curva en el Principado: "Fernando [Alonso] sale segundo, y estoy bastante seguro de que va a tomar todos los riesgos para estar en cabeza después de la primera curva, esperemos que cree un lío y eso nos abra el camino".

Ya sobre su vuelta y su buen resultado teniendo en cuenta que no tiene las mismas armas que el resto de pilotos, el francés dijo: "Vaya día, si antes del fin de semana nos hubieran dicho que estaríamos entre los cinco primeros, ya lo habríamos firmado, pero esto es todavía mejor que eso, a menos de dos décimas de la pole position, estoy muy contento de cómo hemos hecho el fin de semana hasta ahora".

"Desde el simulador y todas las sesiones que hemos hecho hasta ahora, me he sentido confiado en el coche desde la primera vuelta de la Q1, he podido forzar con el monoplaza mucho más de lo habitual y lo he dejado ir al 100% en la última vuelta", continuó el de Alpine, quien reconoció que estuvo cerca de quedarse contra las protecciones. "Golpeé el muro muy fuerte un par de veces, pero eso definitivamente nos dio una buena cantidad de tiempo por vuelta, así que estoy muy contento de cómo hemos hecho todo".

