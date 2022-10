Cargar el reproductor de audio

La clasificación del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 parecía ser la ocasión ideal para que Mercedes diera ese definitivo paso adelante del que tanto han estado hablando desde la pausa veraniega. Los coches de la estrella sorprendieron en las sesiones de entrenamientos libres, y es que incluso llegaron a marcar un doblete en ciertos momentos del fin de semana cuando todos los pilotos estaban con las mismas condiciones sobre la pista, por lo que eran uno de los favoritos para la pole position.

Sin embargo, para ello debían superar al principal rival que ha conquistado su segundo título mundial, Max Verstappen, quien, a pesar de no haber mostrado sus cartas en lo que iba de clasificación, se sacaba de la manda un registro que le valió para asegurarse por 19ª ocasión la primera posición del sábado. Tras la decepción de no conseguir el mejor resultado posible, los germanos se mostraron satisfechos con las segunda plaza de George Russell y la tercera de Lewis Hamilton, que ya avisó en el Gran Premio de Estados Unidos de la pasada semana con que podían pelear por victorias.

El siete veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo vio cómo los comisarios le arrebataron una de sus vueltas más rápidas, pero logró mantenerse en una segunda línea que compartirá con Sergio Pérez. El británico tendrá posibilidades de llegar a la primera curva en cabeza si reacciona bien a los semáforos y obtiene el rebufo de los líderes, con lo que ser tercer podría resultar hasta una ventaja en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cuando se le preguntó si que le borraran su tiempo por exceder los límites de la pista, dijo: "Sí, desafortunadamente la primera vuelta, sí, pero no fue lo suficientemente buena. Los Red Bull son muy rápidos".

"En cambio, esta es una demostración increíble, estoy muy orgulloso del equipo. Es la mejor clasificación que hemos tenido en todo el año, y eso muestra que la perseverancia y el no darse por vencido es el camino a seguir, así que debo dar las gracias a todos aquí y en la fábrica", explicó el piloto inglés.

Respecto a su compañero, Lewis Hamilton piensa que podría haberlo igualado de no ser por ciertos errores, pero aún tiene esperanzas en la salida: "Creo que, en general, mis vueltas han sido bastante buenas. Pienso que la última no fue lo suficiente, había más rendimiento, pero hay que seguir apretando. Estoy bastante contento con esa posición, hay un largo camino hasta la primera curva".

A pesar de esa tercera plaza, el inglés reveló que tuvo contratiempos con su unidad de potencia Mercedes, lo que le pudo haber lastrado: "Tuvimos algún problema con el motor hacia el final, y en la Q3, así que creo que había rendimiento, lo hice lo mejor que pude".

"Pienso que perder mi primera vuelta hizo que la última fuera muy difícil, tuve que ser cauto en ese último giro, solo para asegurarme de que fuera limpia, porque yo era undécimo hasta ese momento", dijo Hamilton. "Desgraciadamente, no he podido apretar tanto como me hubiera gustado. Sin embargo, creo que es un buen resultado para el equipo, segundo y tercero, no es una mala posición para empezar mañana, y espero que mañana podamos solucionar el problema".

"Empezó a aparecer en la Q2, y luego fue en todas las vueltas de la Q3. Básicamente se quedaba sin potencia a la salida de las curvas", explicó el británico. "Así que creo que perdíamos bastante tiempo, sobre todo en la última curva, pero era en la mayoría de las curvas, parecía un problema de combustión, pero, lo averiguaré con el equipo", sentenció el heptacampeón.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!