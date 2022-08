Hamilton critica el coche de Mercedes: "Es una mierda y es lento"

Cargar el reproductor de audio

Después de una espectacular recuperación, el equipo Mercedes consiguió sumar la primera pole position de la temporada en el pasado Gran Premio de Hungría gracias a la actuación de George Russell. A pesar de que el domingo no pudieron redondear la jugada, cosecharon un doble podio junto con Lewis Hamilton que sabía a gloria después de todo el sufrimiento del inicio del curso 2022 de Fórmula 1.

Con la expectativa de repetir resultado o, al menos, estar cerca, las flechas de plata se toparon con la cruda realidad de un W13 poco competitivo que se quedó incluso por detrás de los Alpine en la clasificación. No obstante, la sanción a Esteban Ocon permitirá al equipo alemán arrancar cuarto y quinto, justo por detrás de Fernando Alonso, aunque a un mundo de los Red Bull y Ferrari.

El heptacampeón del mundo del equipo de Brackley fue bastante crítico con el resultado y la brecha respecto a los mejores: "Todo el mundo trabaja para mejorar y llegamos aquí muy optimistas, pensando en que íbamos a estar cerca, medio segundo, quién sabe".

"Estar a 1,8 segundos es una verdadera patada en los dientes", aseguró el inglés. "Es lo que es, un coche con el que seguimos sufriendo y [yo] no lo echaré de menos al final del año. Para mí, debemos centrarnos en cómo construir y diseñar el coche de la temporada que viene".

"Los equipos que nos preceden están en otra liga y nuestro coche es muy diferente al de ellos, así que tenemos mucho trabajo que hacer, pero haremos lo mejor que podamos con lo que tenemos para el resto de la campaña", añadió Lewis Hamilton.

Sobre su sesión de clasificación, el británico dijo que no fueron tanto las condiciones o su habilidad las que le lastraron, sino que atizó, de nuevo, a su monoplaza: "Ha sido muy sencilla [la clasificación], pero no muy rápida. No diría que he tenido problemas con los neumáticos, sino que el coche no ha sido muy rápido".

"Pienso que es el monoplaza", respondió cuando se le pidió una razón. "Lo hemos probado todo, he puesto y quitado cosas, he cambiado alerones, la puesta a punto, he hecho de todo este fin de semana. He probado mucho, y es sorprendente vernos [tan lejos], tal vez ellos han avanzado, no sé si tienen mejoras o no, pero es difícil".

"Nunca pensé que estaría a dos segundos de distancia. Es mucho, mucho peor de lo que pensaba", comentó cuando se le cuestionó si esperaba pasar por ese momento alguna vez. "No quiero usar la palabra decepcionante porque tenemos que recordar que hay 2.000 personas en la fábrica que están trabajando muy duro para hacerlo bien."

"Por supuesto, me gustaría que lo hiciéramos bien y que compráramos mejoras que nos hicieran avanzar. También quiero que estemos luchando en la parte delantera, pero es lo que hay y duele, reconoció el siete veces campeón del mundo. "Créanme que duele, pero a estas alturas hay que reírse y decir que no estás luchando por un campeonato".

"Si me pongo demasiado serio y bajo el nivel, tengo la responsabilidad de intentar mantener la moral alta, ya que tenemos que seguir empujando, no podemos desanimarnos. Sí, es una mierda y es lento", exclamó Hamilton.

Sobre si le daría algún consejo a Mercedes, respondió: "No hay mucho que hacer... no podemos hacer nada de la noche a la mañana ni cambiar nada rápido, así que lo único que podemos hacer es trabajar con lo que tenemos".

"No sabemos lo rápidos o lentos que vamos a ser mañana", continuó. "Será una sorpresa, si estamos más cerca de lo que pensamos o no. Es la mayor diferencia que hemos tenido en la clasificación".

"Lo que hacemos es hablar de las reuniones que tendremos la semana que viene, de los pasos siguientes que daremos y de dónde queremos estar con el coche del año que viene", expresó Lewis Hamilton, quien aclaró que ahora solo se centra en 2023. "Ese es mi único objetivo ahora".

