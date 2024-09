Colapinto califica su aparición en Q3 como "un sueño hecho realidad"

El piloto argentino dedicó su "soñada" novena posición en la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1 a los ingenieros y mecánicos de su equipo tras reparar su monoplaza por su accidente en los entrenamientos libres. Franco Colapinto ascendió a Williams después de que el director de la escudería, James Vowles, prescindiera de los servicios de Logan Sargeant, quien sufrió para igualar el ritmo de Alexander Albon.

"Fue difícil, pero más complicado de lo que iba a ser en la FP2, y por suerte, en el garaje hicieron un trabajo increíble también", dijo. "Ni siquiera almorzaron, pero estaban trabajando al máximo para preparar mi coche, y después de hacerlo me dieron una gran inyección de confianza, y mucha energía para intentar conseguir un buen resultado para ellos, por el esfuerzo que han estado haciendo este año".

"Hoy ha estado bien devolverles un poco de lo que me han dado, así que estoy muy contento, aunque aún queda mucho camino por recorrer, pero siempre es importante estar en la Q3", continuó. "Incluso he hecho muy buenas vueltas, cada giro estaba ahí, y no puedo esperar a mañana".

Los dos pilotos del conjunto de Grove pasaron a la última ronda en la clasificación en un día en el que demostraron un buen ritmo, aunque una extraña situación con el anglotailandés y un ventilador le dejó parado tras salir del garaje, lo que le restó algo de brillo, pero no para el argentino.

"Es un momento muy importante para Williams, para mí es un sueño hecho realidad. Después de lo de ayer, iba a ser duro, pero hicimos una muy buena remontada, así que estamos contentos", indicó. "Lo he conseguido en mi segundo fin de semana en la Fórmula 1, así que no puedo estar más contento, ha sido una sesión muy buena, creo que hemos dado muchas vueltas. Cada vez que tuve que salir, hicimos un muy buen trabajo como equipo".

"Habría estado un poco más contento si hubiera terminado delante de Aston Martin, tal vez, pero dimos un pequeño paso en la puesta a punto para ver qué podíamos hacer si podíamos ganar un poco más para la última ronda con los neumáticos nuevos, pero no funcionó", explicó Franco Colapinto. "La parte trasera estuvo bien durante toda la vuelta, pero creo que el equipo hizo un trabajo increíble para meter los dos coches en la Q3".

