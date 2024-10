Verstappen creía estar en la pole antes del accidente de Russell

El piloto neerlandés puede mirar atrás a un exitoso sábado en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, a pesar de no haber conseguido la pole position para la carrera principal. Max Verstappen comenzó el día con la victoria en la prueba al sprint en el Circuito de las Américas, en donde lideró de principio a fin, y también parecía tener velocidad para ser competitivo en la clasificación posterior.

Con un primer rápido sector, estuvo casi dos décimas por debajo del registro de Lando Norris, que estaba en lo más alto, pero no pudo terminar su giro debido al fuerte accidente de George Russell que provocó las banderas amarillas. Como resultado, el vigente campeón del mundo deberá salir desde el segundo lugar, en la primera fila, junto a su rival por el título de la temporada.

El holandés reconoció que cometió un pequeño error en la última curva, lo que le obligó a ceder las milésimas que le impidieron acabar en la pole position: "En la primera vuelta de la Q3 perdí bastante tiempo allí. No sé exactamente qué pasó, tal vez he girado demasiado tarde, porque quería llevar algo más de velocidad, pero, como resultado me he ido demasiado largo".

"Si no, esa vuelta habría sido suficiente para la pole position", reflexionó ante los micrófonos de los medios de comunicación. "Es una pena, pero, en cualquier caso, sabía que aún nos quedaba más por delante. Por desgracia, no pude terminar esa vuelta, también sabía que todavía había un intento más, solo que nunca llegué a ella a la última curva debido al accidente".

"De lo contrario, creo que habríamos tenido una buena oportunidad para la pole position, pero así es como va a veces. Seguimos en la primera fila de la parrilla y el potencial para ser primeros estaba ahí, así que eso es positivo", indicó Max Verstappen, quien indicó que lo más importante era tener un coche competitivo tras las últimas actualizaciones de Red Bull.

El RB20 posee nuevas piezas en el trazado estadounidense, y el neerlandés se sintió como en los viejos tiempos: "Todo el fin de semana está siendo mucho más positivo para nosotros. Pudimos volver a luchar por la pole position, y hacía tiempo que no lo hacíamos, parecíamos competitivos en la carrera sprint, y después hicimos algunos pequeños cambios en el monoplaza, esas cosas también volvieron a ir bien durante la clasificación, así que ahora espero que todo funcione igual en la carrera".

