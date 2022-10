Cargar el reproductor de audio

Los sábados en el Gran Premio de Singapur siempre son una oportunidad casi única para demostrar la habilidad que uno tiene al volante, más aún cuando se combina el hecho de rodar rozando los muros a 300 km/h de noche con un asfalto húmedo. Es lo que vivieron los pilotos que saltaron al Marina Bay en la clasificación de la temporada 2022, y lejos de achantarse, Fernando Alonso sacó provecho de la difícil sesión para acabar en la quinta plaza.

Los problemas en la caja de cambios en su Alpine no fueron ningún lastre para que el ovetense llegara incluso a colocarse en la pole position provisional a escasos segundos de la finalización de la Q3, pero, como era evidente por la superioridad del resto de coches, fue cayendo hasta la definitiva quinta posición.

El dos veces campeón del mundo y ganador en Singapur en 2008 y 2010, con la polémica del Crashgate y su único Gran Chelem en las respectivas ediciones, hizo magia de nuevo para colocar a un A522 que quizá no era tan competitivo como demostró, pues su compañero de equipo, Esteban Ocon, fue eliminado en el primer corte.

Consciente de las dificultades para mantener el monoplaza sobre el asfalto, el español se sinceró ante los micrófonos de DAZN una vez que salió del cockpit y se limpiaba el sudor con una toalla: "Fue una clasificación complicada, sobre todo cuando montamos los neumáticos de seco y tienes que intuir un poco cuál es el agarre".

"Cometer un error era demasiado fácil, y sacar el máximo del coche era muy complicado", explicó el piloto que quiere despedirse de su andadura en Alpine con, al menos, un podio en las seis citas del curso que restan. "Estoy muy contento por acabar dentro de los cinco primeros en una sesión difícil, pero salvada".

Cuando se le preguntó sobre la lucha que libra su escudería con McLaren por la cuarta posición del mundial de constructores, respondió: "La verdad es que estamos los dos compañeros de equipo marcándonos, Lando [Norris] y yo al principio, y Estaban [Ocon] y Daniel [Ricciardo] por detrás. Intentaremos hacer una estrategia para cubrirles y trataremos de acabar delante de ellos".

A pesar de solo querer cumplir con el objetivo de salir de Singapur con más puntos que el conjunto de Woking, el asturiano especulaba con un mejor resultado, y quizá pueda repetir lo que cosechó de manera consecutiva de 2008 a 2010.

"Ojalá acabar entre los cinco primeros, aunque... no sé quién está detrás de los grandes, ¿Max puede ser?", se preguntaba Fernando Alonso. "Eso significaría ser sextos, pero es lo que pasa, siempre ocurren accidentes y cosas así en Singapur, por lo que no estamos tan lejos del podio, ¿por qué no soñar?"

