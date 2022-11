Ocon contesta a Alonso: "Esa es su opinión, la mía es diferente"

Cargar el reproductor de audio

La salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Sao Paulo 2022 de Fórmula 1 sería uno de los puntos críticos para el desarrollo de la prueba, y es que en los primeros compases se repitió algo que temían en el garaje de Alpine, un toque entre sus dos pilotos, Fernando Alonso y Esteban Ocon. La dupla de los de Enstone partía en posiciones que otorgaban puntos, pero lo echaron a perder en la cuarta curva, cuando entraron en contacto y comenzaron a perder ritmo.

Por si fuera poco, en la recta de meta, antes incluso de completar el primer giro, se tocaron de nuevo, esta vez, provocando que el ovetense perdiera parte de su alerón delantero, con lo que se vio obligado a pasar por el pitlane, mientras que el primero de los incidentes generó que el A522 del francés tuviera un daño que le hizo caer hasta los últimos puestos.

Las maniobras de los pilotos de Alpine llevaron a la escudería a dejar escapar unos valiosos puntos en el mundial de constructores contra McLaren, a pesar de que Esteban Ocon no quiso crear la misma polémica que Fernando Alonso en sus declaraciones y comentarios por la radio. Cuando se le preguntó por los toques, el galo dijo: "Lo único en lo que pienso en este momento es en lo desafortunado que es para el equipo, en lo bien que nos clasificamos ayer y en lo atrás que estamos hoy, y en que vamos a tener que trabajar todos juntos para luchar mañana porque va a ser crucial que sumemos algunos puntos"

"Obviamente, tuve una buena salida, estaba tratando de luchar con los McLaren en la parte delantera, intentando ir por el interior de Norris", explicó. "Estaba un poco apretado, así que me eché atrás, solté el freno y tomé la curva en la 4. Fernando [Alonso] estaba por fuera, nos tocamos y a partir de ahí se acabó mi carrera".

Al insistir sobre el segundo de los toques, Esteban Ocon reconoció que no sabía lo que ocurrió y comentó cómo fue perdiendo ritmo: "No tenía ni idea de lo que había pasado. Me lo han dicho ahora, no sé cómo es posible. El pontón está completamente abierto, no sé cómo no salió volando, el coche también estaba en llamas, así que espero que al final no haya habido más daños".

En el momento en el que se le puso sobre la mesa la declaración de Fernando Alonso sobre que no le había dejado espacio, el galo fue claro en decir lo que pensaba: "Esa es su opinión, la mía es diferente. Yo estaba en la parte delantera, así que el que lucha no soy yo realmente".

"Estaba intentando atacar al McLaren, como dije en la [curva] 4, y supongo que es una carrera y estamos intentando sacar el máximo de todo, pero hoy ha sido costoso", continuó un Ocon muy frustrado, quien aseguro que prefería seguir en el coche cuando se quemó. "Ojalá lo estuviera, pero desgraciadamente no. Salí, di un par de pasos, subí a la báscula y entonces vi un coche en llamas. Pensé que era el Williams, pero no, era el mío".

El galo reconoció que no había hablado ni con su compañero ni con el equipo por el incendio: "No, he venido directamente aquí [a hablar con la prensa]. Toda la carrocería está dañada ahora por lo que he visto, no sé cuáles son las consecuencias".

