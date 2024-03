Sainz estrena la F1 2024 con podio: "He aguantado el ritmo de un Red Bull"

La primera carrera de la temporada 2024 de Fórmula 1 sería una en la que Carlos Sainz quería reivindicarse después de conocer que Lewis Hamilton le sustituirá en la escudería de Maranello a partir del próximo curso, aunque no pudo escalar posiciones en la salida, incluso perdió una contra Sergio Pérez, con lo que sus posibilidades se complicaban desde el quinto puesto.

Con el paso de las vueltas, el madrileño incrementó el ritmo para acercarse a la pelea por el podio contra el propio mexicano y Charles Leclerc, quien estaba perdiendo ritmo con sus repetidas pasadas de frenada, con lo que ambos Ferrari se encontraban abriendo el DRS en las rectas para intentar estar por delante.

En la undécima vuelta, Carlos Sainz comenzó la lucha real contra su compañero, y aunque estuvieron a punto de tocarse en la frenada de la primera curva, el español se puso cuarto, a la espera de las primeras paradas en boxes. Tras eso, regresó por detrás, y volvió a la carga para adelantar con movimientos magistrales tanto al monegasco como a George Russell, poniéndose así tercero con la goma dura.

Ahí continuó durante el resto de la pruebas después de otro paso por el pitlane, certificando así el primer podio del curso: "Hoy me he sentido muy bien. La salida no ha sido ideal, pero a partir de ahí, he gestionado bien los neumáticos, he podido mantener mi ritmo, he adelantado a dos o tres coches de camino al podio, y luego he aguantado el ritmo de un Red Bull al final, lo que ha sido una buena sorpresa".

"Aún no es suficiente, no es donde queremos estar, pero es un buen paso adelante en comparación con el año pasado y un buen comienzo de temporada", señaló el madrileño tras bajarse de su monoplaza. "Teníamos un plan muy claro usando blandos y luego dos duros. Con el duro en nuestro coche nos sentimos un poco más cómodos porque se sobrecalienta y degrada menos, es un compuesto un poco más complicado con el calentamiento y con el bloqueo, pero una vez que conseguimos que funcione, puedes apretar con él".

"En el Red Bull se pueden ver diferentes rasgos, diferentes opciones de estrategia, pero creo que esa es la belleza de la Fórmula 1, y hoy hemos podido jugar un poco con la estrategia", explicó un Carlos Sainz que logró el 19º podio en su trayectoria en el Gran Circo, y ya mira a lo que será la siguiente cita en el Gran Premio de Arabia Saudí.

El trazado de Yeda será el primero distinto que se encuentren los pilotos en este curso, por lo que plantea algunas preguntas: "Vamos a ver, es el primer circuito diferente al que vamos con este nuevo coche de 2024, así que será un poco una sorpresa para todos ver dónde estamos. Espero que equipos como McLaren y Red Bull, que eran muy buenos en circuitos de alta velocidad el año pasado, sean competitivos allí".

"Sin embargo, nuestro coche también ha mejorado en la alta velocidad, así que espero que también podamos ser fuertes allí", sentenció el español tras su tercera posición en la pista de Sakhir.

