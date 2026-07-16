Russell explica el gran problema que le impide rendir a su máximo en la F1 2026
George Russell admite que los nuevos F1 de 2026 le obligan a cambiar una forma de pilotar que lleva 20 años perfeccionando y explica su gran reto.
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Antes de arrancar la temporada 2026 de la F1, casi por unanimidad George Russell parecía ser el favorito para conquistar el título. Sin embargo, tras nueve carreras disputadas, Andrea Kimi Antonelli es quien lidera con relativa tranquilidad, pese a haber perdido bastantes puntos por culpa de la fiabilidad de su W17 en las últimas carreras.
Los nuevos coches, las nuevas unidades de potencia y unos neumáticos diferentes están poniendo a prueba al piloto británico de Mercedes, que en la previa del GP de Bélgica explicó por qué no es tan fácil cambiar de estilo de pilojate y adaptarse.
"Es como si alguien te pidiera dibujar la Mona Lisa y la tuvieras al lado, ¿crees que podrías hacerlo bien de inmediato? Quizá con práctica lo hagas. Y con estas nuevas unidades de potencia, con estos neumáticos nuevos, con estos coches nuevos, tengo que ajustar el coche de una forma que no se adapta a mi conducción".
"Tengo que conducir de una forma que no lo he hecho en toda mi carrera. Y tengo que adaptarme a esto. Y sé exactamente lo que tengo que hacer".
"Hacerlo de otra forma, cuando llevo 20 años conduciendo de cierta manera, y aún más, lleva funcionándome 20 años, y ahora de repente funciona el 50% del tiempo. Estoy intentando decir, 'vale, ¿va a funcionar este fin de semana a mi manera? ¿O voy a necesitar adaptar mi enfoque?'", dijo.
Para Russell, tener que pensar en cómo tiene que conducir el coche cada vez que sale a la pista es algo contradictorio, ya que toda su vida ha pilotado de una manera "subconsciente", pero ahora no funciona.
"Si necesito adaptar mi enfoque, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo consigo ser rápido? Porque cuando he rendido a mi mejor nivel, simplemente he estado actuando de forma subconsciente. Sabes, ni siquiera he estado pensando en conducir".
"Y ahora tengo que pensar, intentando que estas nuevas técnicas de conducir se conviertan en técnicas subconscientes. Y ese es el reto", concluyó el británico.
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