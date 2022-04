Russell, con dolores de espalda por el porpoising "más extremo"

Cargar el reproductor de audio

Después de pasar todo el fin de semana fuera de los diez primeros, George Russell consiguió darle una pequeña alegría a Mercedes al terminar la carrera del Gran Premio de Emilia Romagna en una trabajada cuarta posición, solo por detrás de los tres pilotos del podio.

Pese a la buena noticia que ha sido ese resultado, el joven piloto británico se mostró descontento por varios motivos y, como no podía ser de otra forma, criticó el rendimiento y el comportamiento del Mercedes W13, con el que su compañero, Lewis Hamilton, ni tan siquiera llegó a los puntos.

Sin embargo, el motivo más preocupante para Russell en Imola no fue el coche, sino el porpoising, que según explicó fue "el más extremo" que ha sentido hasta ahora, llegando a reconocer graves problemas y dolores de espalda.

"El rebote realmente me ha dejado sin aliento. Ha sido el más extremo que he sentido hasta ahora, realmente espero que encontremos una solución y que todos los equipos que luchan contra esto encuentren una solución porque no es sostenible que esto siga así".

"Este es el primer fin de semana que realmente he estado luchando con problemas de espalda, eran casi como dolores en el pecho por la fuerza y la gravedad de los rebotes. Pero es lo que tenemos que hacer para ir rápidos, nosotros no podemos hacer otra cosa".

En referencia a su compañero de equipo, que un fin de semana más se sintió incómodo y alejado de su ritmo, Russell dijo que entendía su situación, ya que el W13 era muy complicado de pilotar, y aseguró que volverá más fuerte que nunca.

"Yo hice un inicio muy fuerte, no sé qué pasó con él [Lewis] en la salida. Los dos estamos luchando con un coche que está muy lejos de estar en la ventana correcta, realmente no se sentía como un monoplaza de carreras preparado para pilotar al límite".

"Espero que regrese pronto a un gran nivel, la forma en que está empujando a todo el equipo es inspiradora. No me siento cómodo en esta posición [de líder], porque sé de lo que es capaz".

Después de cuatro grandes premios, Russell se encuentra en la cuarta posición de la general con 49 puntos, mientras que Hamilton es séptimo con 28, inmerso en una espiral negativa que parece estar frenando su ímpetu en este inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1.