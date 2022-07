Ricciardo: "Estoy muy lejos de perder las ganas de seguir"

Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo no ha conseguido dar lo mejor de sí últimamente, y su compañero de equipo, Lando Norris, actualmente le triplica en puntos. El australiano tiene contrato con McLaren hasta finales de 2023, con una cláusula de salida que solo él puede activar.

Esa situación propició rumores sobre una posible sustitución por parte de alguno de los pilotos de IndyCar vinculados con el fabricante, o incluso por Sebastian Vettel, aunque este último lo desmintió este jueves.

Ante ese panorama, la semana pasada Ricciardo se pronunció en sus redes sociales, suavizando los rumores y confirmando que llegaría al final de su contrato, tal y como está acordado con McLaren.

"La gente estaba haciendo preguntas y dando sus propias respuestas, y la situación solo se intensificó. Pensé para mí mismo que, dado que sabía mi futuro, iba a dejar que todos lo supieran, para las personas que me siguen y mis seguidores que se preguntan '¿Qué hará Daniel? ¿Se acabó?' ¡No, no, no, en absoluto!, así que pensé que era hora de que todos lo escucharan de boca de la persona en cuestión".

Ricciardo también explicó que su publicación también pretendía tranquilizar a sus compañeros y despejar cualquier posible duda. "Tengo este compromiso del equipo", dijo el piloto de McLaren. "Hay mucha gente en la fábrica. En todos estos equipos hay cientos de personas que trabajan en la fábrica y que no vienen al circuito y no ven todo, no me ven durante un fin de semana de carrera".

"También quiero despejar cualquier duda, si alguna vez leen titulares como '¿Qué futuro tiene Daniel? ¿Llegará a otro equipo?' pueden sorprenderse, ya que están tratando de desarrollar el monoplaza perfecto para mí. Así que quiero acercarme a ellos y decirles: 'Chicos, estoy con vosotros".

Sin embargo, ¿puede Ricciardo realmente mantener su motivación en este período de escasez, en el que solo ha logrado un podio con su famosa victoria en el Gran Premio de Italia de 2021, en 33 carreras con McLaren? ¿Alguna vez se cuestionó su futuro?

"En resumen, no", respondió. "Por supuesto que hay frustración, y he admitido que en cierto modo odio el deporte, porque esos altibajos son muy comunes. Pero también lo amo, porque el sentimiento que tengo, lo que me hace, la llama que enciende en mí, este sentimiento en mis entrañas… ¡Yo adoro este deporte"

"Por supuesto que me encantaría ganar todo el tiempo, pero sigo motivado, incluso durante estos tiempos difíciles. Aunque la frustración se disipe, ya sea en diez minutos o en media hora, todavía creo que puedo hacerlo".

"El día que me retire será el día que haya perdido este sentimiento, el día que haya perdido esta convicción y esta voluntad de continuar, y realmente creo que todavía estoy muy lejos de eso", concluyó el australiano.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!