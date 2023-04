Las declaraciones de los pilotos de F1 tras la qualy sprint de Bakú

Recopilamos las declaraciones más importantes tras la sesión de sprint shootout, la clasificación corta de cara a la carrera al sprint de este sábado en Bakú. Mira qué dijeron los pilotos tras la primera clasificación sprint de la historia, la del GP de Azerbaiyán 2023 de F1.

Las declaraciones de Fernando Alonso tras la clasificación sprint (fue 8º)

¿Fue difícil?

Alonso: "Sí, complicado. Obviamente para todo el mundo cuando sales la primera vez sin rodar a la SQ1, es una cuestión de suerte, pero bueno, estuvo bien, aunque seguía habiendo problemas de DRS en nuestro coche, que espero que podamos solucionarlo par la carrera. Sí, fue complicado trabajar con los neumáticos y nos ha costado obtener nuestro mejor rendimiento".

¿Qué esperas del resto del fin de semana?

Alonso: "Intentaremos darlo todo. Hay dos oportunidades más, una hoy y otra mañana, los mecánicos están investigando qué sucede (con el DRS) y ojalá podamos conseguir algunos (puntos)"

¿Te gusta este formato?

Alonso: "Creo que Bakú ya era un circuito muy complicado, quizás pasaron muchas cosas en Q1 que… por supuesto que hay potencial con este formato, no sé si en un circuito normal sería más espectacular, porque aquí en Bakú hay que conducir quizás a un 90% porque sabemos que las sesiones están muy cerca unas de otras. Creo que los aficionados nos darán su opinión y eso es lo más importante".

Las declaraciones de Charles Leclerc tras la clasificación sprint (fue 1º)

Buen trabajo, ¿no?

Leclerc: "El neumático blando fue un poco complicado de usar, porque llegas a la Q3 y no habíamos usado esos neumáticos desde ayer. No es mucho tiempo de diferencia, pero las condiciones eran muy diferentes, por lo que se estaba comportando de manera muy diferente, la parte trasera se sobrecalentó en la segunda vuelta. Traté de apretar un poco más para ganar algo de tiempo, ya que estaba por detrás de mi primera mejor vuelta y lo perdí en la curva cinco. Al final no tiene ninguna consecuencia en la clasificación. No sé si Carlos iba detrás de mí, así que es una pena si estaba mejorando, pero sí, estoy feliz con la primera vuelta, muy feliz con la primera vuelta. Y ahora tenemos que confirmar eso en la carrera".

¿Cómo abordar la carrera sprint?

Leclerc: "Bueno, vamos a por ello. Pero también tenemos que ser realistas. Y hasta ahora hemos estado a la defensiva en carrera, especialmente Red Bull parece estar un paso por delante. Así que vamos a ver. Ojalá tengamos una buena sorpresa. Creo que mejoramos bastante el coche. Pero hoy tendremos más de una respuesta en la carrera y veremos dónde estamos en comparación con ellos".

¿Podrás plantar cara a los Red Bull?

Leclerc: "Haré todo para ello. Y estamos aquí para eso. Ferrari necesita estar arriba y haré absolutamente todo para ganar".

Las declaraciones de Sergio Pérez tras la clasificación sprint (fue 2º)

¿Cómo fue?

Pérez: "Hacer una buena vuelta con blandos fue bastante complicado, y obtener una lectura con el neumático medio también. Al final, fue una sesión complicada. Creo que tener un poco más de vueltas limpias probablemente me habría ayudado a conseguir la pole, ya sabes, tras golpear Charles el muro, pero son un poco más fuertes que nosotros. auna vuelta. Así que espero que esta tarde podamos cerrar la brecha y batirles en ritmo de carrera".

Entonces, ¿vas a luchar por ganar esta carrera?

Pérez: "Sí, ese será el objetivo para esta tarde y también para mañana".

¿Cómo fue el formato de sprint? ¿Rápido y furioso (la película Fast and Furious)?

Pérez: "Sí, fue en plan rápido y furioso, creo. Sí, no pasará mucho tiempo antes de que pongan un ring en el medio de la pista y pongan a todos los pilotos a pelear ahí delante. Pero estuvo bien...".

Las declaraciones de Lewis Hamilton tras la clasificación sprint (fue 6º)

¿Fue un reto mayor?

Hamilton: "Las rondas fueron muy bien, en realidad. La SQ1 y SQ2 fueron bien. Mi última vuelta fue... Tuve problemas con la parte trasera en la última vuelta y no tuve rebufo al final. El Red Bull iba demasiado por delante. Un poco desafortunado, pero lo di todo y eso es todo lo que puedes pedir".

¿Más presión?

Hamilton: "Eso fue divertido. La clasificación siempre es divertida. Así que fue como otra sesión de clasificación".

¿Y la carrera sprint?

Hamilton: "Bueno, son solo 17 vueltas. Así que supongo que no es demasiado lo que puedes hacer ahí, pero espero que tengamos algún tipo de carrera normal".

Las declaraciones de George Russel tras la clasificación sprint (fue 4º)

¿Fue mejor hoy?

Russel: "Sí, aunque tengo sentimientos encontrados. En primer lugar, muy contento con el trabajo en la clasificación. Creo que ser 4º supera nuestras expectativas. Pero cuando volví al pit lane estaba como encabronado. Cometí ese error el viernes y hoy mostré lo que probablemente era posible, pero no siempre puedes bordarlo. Pero estuvo tan cerca ayer.... Aunque es interesante, siempre parece que mejoramos a medida que avanza la clasificación, siempre llegamos mejor a la Q3 y a medida que avanza el fin de semana, así que hay algo que aprender ahí. De todos modos, bueno, la carrera es esta tarde, salimos cuartos, veamos qué podemos hacer".

¿Lo de mejorar tanto es una peculiaridad del coche?

Russell: "No hacemos el coche a propósito de esa manera para que aparentemente siga mejorando. Tenemos algunas ideas de por qué puede ser así, pero como dije, estoy contento de que hayamos dado la vuelta a la situación hoy o digamos que mejoré mi pilotaje porque obviamente el coche sigue siendo el mismo de ayer. Así que saldremos y maximizaremos el resto del fin de semana".

¿Te gusta el formato?

Russell: "Sí, obviamente anoche estaba un poco molesto con todo, pero creo que tener acción todos los días es bastante emocionante. Espero que no diluya la emoción de un domingo para la afición. Para nosotros es obviamente divertido porque sabes que conduces a toda velocidad con más frecuencia. Pero sí, creo que debemos escuchar lo que piensa la gente en casa. Porque al final estamos aquí para montar un espectáculo para ellos".