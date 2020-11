Las curiosas definiciones de los pilotos sobre el circuito de Turquía

No fue nada fácil la primera jornada del GP de Turquía 2020 de Fórmula 1. Los pilotos no pudieron sacar el máximo rendimiento de sus coches ante un asfalto muy resbaladizo que no ayudó a acercarse al récord del circuito ni a los mejores tiempos que se pueden lograr con estos coches.

Sainz lo definió como "el viernes más extraño" de su vida en las carreras, y Verstappen calcula que, con otra superficie, podrían ser "hasta cinco segundos más rápidos". El líder del mundial, Lewis Hamilton, fue uno de los más críticos, y aseguró directamente que "el asfalto es una mierda".

¿Pero qué dijeron los demás? Recopilamos otras declaraciones.

Un regalo de cumpleaños curioso para Lando Norris en Turquía

El joven de McLaren cumple 21 años este viernes, y así habló del asfalto: "Fue un día divertido. Hoy era escuela de derrapes, ese era mi regalo de cumpleaños, mi primer día de escuela de drift. En la mayoría de las vueltas vas cagado, es complicado pero también divertido".

A Bottas en Estambul le sirvió su experiencia en rallies

“¡Seguro que ayudó! En realidad, estaba bastante lejos de los estándares de conducción normales a los que estamos acostumbrados en la F1. Me divertí, la verdad, fue realmente emocionante", declaró Bottas.

Para Pérez, lo de Turquía fue como pilotar sobre mármol

“Fue un día interesante, ir por este asfalto es como pilotar en mármol. Es como conducir un Fórmula 1 en tu cocina, sin nada de agarre, muy complicado".

Albon se une a Norris en la escuela de derrapes en Turquía

"Es como una pista de hielo. Es extraño. Es simplemente extraño, porque no es una sensación normal. Estamos pilotando un poco como un coche de drifting. Patinamos todo el rato, lo cual es en cierto modo divertido, pero tampoco es tan divertido porque no es normal hacer eso con un coche de F1", dijo el de Red Bull.

Verstappen asegura que el circuito de Estambul es ir sobre hielo

"Es como pilotar sobre hielo. Es mucho peor que en Portimao. ¡Espero que no llueva, porque entonces será como pilotar sobre la nieve y necesitaremos neumáticos con clavos!".

Hamilton, sobre el asfalto del circuito

"Es espantoso todo el rato. Es como si hubiera charcos por todos lados".

