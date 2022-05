Pérez se lamenta al quedar "a media décima" de la primera fila

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez se mostró molesto después de acabar la clasificación del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 de 2022, y es que, en palabras del mexicano, había una oportunidad de colocarse en la primera fila de salida, la cual estará copada los dos Ferrari.

Charles Leclerc y Carlos Sainz opacaron el trabajo de Red Bull, y Checo, que fue el más veloz en la tercera sesión de libres, partirá detrás de su compañero, Max Verstappen, que fue que cayó en el último intento de los monoplaza de Maranello, desde lo más alto hasta la tercera posición.

El tiempo de Pérez de 1:29.036 lo dejó a poco más de dos décimas de lo que marcó Leclerc, y es que el mexicano no superó la barrera del 1:28, como sí lo hicieron los dos pilotos de Ferrari y su compañero, el vigente campeón del mundo.

Pérez expresó a FOX Sports México que el problema de su falta de ritmo en la Q3 radicó en los neumáticos, al no colocar la goma blanda en la venta de funcionamiento correcta: "Mi primera vuelta en la fue bastante mala, tenía los neumáticos muy fríos y no estaban en temperatura".

"Tuve un sector 1 muy malo", dijo Checo antes de añadir que en su segundo y último intento encontró dificultades en la parte central del trazado de Miami.

"En mi segundo intento lo mejoré, me costó un poco el sector 2, en la parte lenta, pero además no encontraba el equilibrio ideal", afirmó el mexicano antes de sentenciar que podía haberse metido en la lucha por la segunda posición contra Carlos Sainz de no haber tenido este problema, ya que "media décima le hubiera puesto ahí hoy".

Pérez considera que la carrera está abierta por los distintos factores como la degradación y la falta de adherencia en el circuito, donde los pilotos ya han expresado que salirse de la trazada ideal podría terminar en un trompo.

"Creo que la pista, en general, está sufriendo bastante con este tipo de asfalto. Todo puede pasar el día de mañana porque tenemos una carrera larga delante de nosotros", sentenció el piloto que está en la lucha por la tercera plaza del mundial.