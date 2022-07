Checo Pérez: "Mi peor fin de semana hasta la clasificación"

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez no tuvo un inicio sencillo en la duodécima cita del calendario de la Fórmula 1 2022, el Gran Premio de Francia, pero en la sesión de clasificación del sábado consiguió un tercera puesto para la parrilla de salida, por detrás de Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, su actual compañero de equipo.

En la Q1, Pérez hizo una vuelta de 1:32.354s para colocarse entre los cinco más rápidos de la ronda, pero en la Q2 se vio superado por el Ferrari de Carlos Sainz por un segundo de diferencia, algo que daba malas sensaciones al mexicano antes de la ronda definitiva de Q3.

En ese momento, el de Red Bull dio un salto importante en su rendimiento para marcar un tiempo de 1:31.335s que lo puso a solo 0.463s del crono del poleman, Leclerc, asegurándose la tercera posición de salida para la carrera del domingo, un resultado que lo dejó con muy satisfecho después de un complicado inicio del fin de semana en Paul Ricard.

"Sí. Ha sido una buena recuperación", dijo Pérez durante la entrevista post clasificación.

"Para ser sincero, no me he sentido cómodo en ningún momento durante todo el fin de semana. He estado luchando mucho, creo que probablemente ha sido mi peor fin de semana hasta la clasificación. Y finalmente hemos conseguido recuperarnos bien".

El mexicano tiene en claro que su objetivo es tratar de recortar la diferencia en el campeonato de pilotos con Leclerc, quien le arrebató el segundo puesto a raíz del accidente de Checo con George Russell, de Mercedes, en el Gran Premio de Austria, pero él admite que los Ferrari han demostrado estar como en casa en el circuito galo.

"Definitivamente el objetivo para mañana es tratar de recuperar [algunos puntos]. Intentar superar a los coches rojos. Pero hoy han sido muy fuertes", finalizó el piloto de Guadalajara, que se encuentra tercero de la clasificación de pilotos.

