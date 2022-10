Pérez tras ganar en Singapur: "Creo que ha sido mi mejor carrera"

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez logró la victoria después de pasar de la segunda a la primera posición en la salida del Gran Premio de Singapur, lo que le permite salir vivo de Marina Bay en cuanto a batalla por la segunda plaza en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 en 2022 contra Charles Leclerc.

Checo atacó en los primeros metros y aprovechó que el Ferrari del piloto monegasco patinó. A partir de ese momento, el mexicano lideró la carrera en todo momento hasta cruzar la bandera a cuadros cuando el tiempo máximo de duración de una carrera estipulado por el reglamento se cumplió.

Sin embargo, la victoria de Pérez estuvo en entredicho tras una investigación por no respetar la distancia con el coche de seguridad en varias ocasiones, una situación de la que el mexicano no explicó no ser muy consciente.

"No tengo idea. Me dijeron que aumentara la diferencia [con Leclerc] y fue lo que hice", dijo el piloto de Guadalajara justo antes de subir a la ceremonia del podio.

Durante la parte final de la carrera, Red Bull le ordenó subir el ritmo para sacar al menos cinco segundos de ventaja a Leclerc y así cubrirse de una posible sanción de tiempo. Al final, el mexicano logró una ventaja de 7.6 segundos sobre su el piloto de Ferrari.

Al hablar más concretamente sobre la carrera, Pérez admitió que fue difícil, sobre todo con los neumáticos intermedios, ya que cualquier mínimo error podía causar un abandono.

"Mantener el coche en pista en estas condiciones complicadas fue difícil. Sin duda, creo que fue mi mejor actuación, controlé la carrera, aunque calentar [los neumáticos] fue bastante complicado. Las últimas tres vueltas fueron muy intensas, en el coche no lo noté, pero cuando salí sentí el cansancio".

En cuanto a la posibilidad de que Verstappen pueda conquistar su segundo título de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón de la próxima semana, Checo dijo: "Para Max [Verstappen] y para el equipo es bueno hacerlo en Japón, sobre todo porque es la casa de Honda".

