Pérez explica su increíble diferencia con Verstappen en Japón

Sergio Pérez quería olvidarse y dejar atrás el mal fin de semana para Red Bull en el pasado Gran Premio de Singapur con un buen resultado en la clasificación de este sábado en Japón, pero su quinta posición final acabó siendo insuficiente, sobre todo debido a que su compañero, Max Verstappen, logró la pole position con una diferencia de 0.773s respecto al mexicano.

La superioridad del holandés en las dos primeras rondas de la clasificación, permitió llegar a la Q3 con dos juegos nuevos de neumáticos blandos, mientras que Checo tuvo que gastar una goma extra en la Q2 y eso asegura que fue definitorio en su resultado y que incluso eso fue lo que provocó que no pudiese derrotar a los McLaren y a Charles Leclerc.

"No, no fue ideal. Creo que la segunda posición, la primera fila, era posible con este coche hoy, pero perder ese segundo juego de blandos en la Q2 no era lo ideal y eso nos jugó en contra, nos puso detrás del McLaren, sobre todo por tener un único juego de neumáticos nuevos".

No obstante, el de Guadalajara cree que tiene el ritmo necesario como para remontar en carrera y conseguir un doblete que daría su segundo título de constructores consecutivo a Red Bull.

"Pero de todos modos, esperemos ir hacia adelante para mañana. Creo que en el ritmo de carrera somos fuertes, tenemos buenos neumáticos guardados y espero que podamos terminar con un doblete mañana, esa sería una gran manera de sellar el campeonato de constructores", dijo.

Pese a la confianza en sí mismo, Pérez cree que será complicado ganarle la posición en pista a Lando Norris y Oscar Piastri, que saldrán desde las dos últimas posiciones del podio, ya que han demostrado ser especialmente rápidos en el Sector 1 donde se encuentra la mejor oportunidad de adelantamiento en Suzuka.

"Sí, son muy fuertes en ese primer sector, por lo que no van a ser nada fácil de adelantarles".

Cuando se le pidió hacer una valoración de la pole de su compañero y explicar por qué la distancia entre ambos había sido tan grande, el mexicano aseguró que a él le faltaba comodidad y confianza para exprimir al máximo el RB19.

"Ha estado muy bien. Quiero decir, cuando vemos la diferencia que está sacando al resto, está claro ha hecho una vuelta tremenda. Bien hecho a él".

"Max está rindiendo a un nivel muy alto en estos momentos. En cualquier caso, yo todavía no he conseguido sacar el máximo partido a este monoplaza. Tampoco me he sentido bien este fin de semana, por eso vemos tanta diferencia", concluyó Checo Pérez, piloto de Red Bull en F1.

Galería: las mejores imágenes del GP de Japón 2023 de Fórmula 1

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 2 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 3 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 4 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 5 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 6 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 8 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El hombre de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, recibe su premio Pirelli Pole Position de manos de Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport. 9 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 10 / 14 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 11 / 14 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 12 / 14 Foto de: Mark Sutton Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 14 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Choque Logan Sargeant, Williams FW45 14 / 14

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!