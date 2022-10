Sergio Pérez se conforma con el tercer puesto del podio en México

Cargar el reproductor de audio

El fin de semana de Sergio Pérez en el Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 fue de menos a más, después de los problemas en la clasificación, donde no pudo pasar del cuarto puesto tras un problema con la electrónica de su RB18, el de Guadalajara remontó en la carrera para terminar ocupando la última posición del podio.

Como si se tratara de una repetición de la carrera del año pasado en tierras mexicanas, Checo se dedicó a perseguir al Mercedes de Lewis Hamilton desde la primera hasta la última vuelta después de que ambos adelantaran a un George Russell que salía segundo, solo por detrás de Verstappen, al inicio del evento en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Sergio Pérez hizo una salida perfecta y un gran movimiento sobre Russell en la primera curva que describió como "el momento clave" para conseguir esa tercera posición del podio, el segundo que logra en su carrera de casa en México.

"Pasar a Russell fue el momento clave de la carrera debido a lo difícil que es adelantar aquí", explicó el mexicano antes de subir a la ceremonia del podio. "Pensaba que iba a estar más reñido, pero el tercer puesto es un buen resultado".

Al hablar sobre su duelo con Lewis Hamilton, dijo que las oportunidades de conseguir un doblete para Red Bull se esfumaron cuando el siete veces campeón del mundo puso tierra de por medio contra él, abriendo un hueco que llegó a ser de hasta cuatro segundos.

"He dado lo mejor de mí y me he esforzado mucho", dijo Pérez.

"Desgraciadamente, no pudimos adelantar a Hamilton en los primeros compases de la carrera y es muy difícil adelantar en esta pista. Me puse detrás de él, pero también me costó seguirle el ritmo, así que tuve que conformarme con el tercer puesto", concluyó el piloto del equipo de las bebidas energéticas.

