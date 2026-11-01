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Fórmula 1 GP de México

Piastri y Norris coinciden en su pronóstico más pesimista tras la clasificación de México

Piastri culpa a los neumáticos de su eliminación en la Q2 del GP de México 2026 de la F1, mientras Norris admite que McLaren no tiene ritmo para luchar por más.

Juanjo Sáez

Editado: 1 nov 2026, 0:17

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Los pilotos de McLaren no disfrutaron de una gran clasificación en México, aunque Oscar Piastri fue quien protagonizó la mayor sorpresa al caer eliminado en la Q2, mientras Lando Norris lideraba dicha ronda, antes de acabar sexto en la Q3.

El piloto australiano destacó que el nuevo juego de neumáticos blandos que utilizó en la Q2 no le dio ningún agarre y afirmó que adelantar en el circuito de México, estrecho y situado a gran altitud, resultará muy difícil con estos monoplazas.

"En la Q1 teníamos un ritmo fantástico; sentía que era posible pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, el agarre de los neumáticos nuevos que montamos era muy malo y casi no pude mejorar mi tiempo por vuelta. Ese fue precisamente nuestro mayor problema".

"En condiciones normales, deberíamos haber pasado a la Q3 sin problemas. La verdad es que no entiendo qué ha cambiado en ese nuevo juego de neumáticos, pero lo cierto es que no tenía ningún agarre".

"La carrera del domingo va a ser sin duda muy dura. Porque aquí, sobre todo con los coches de esta generación, adelantar es increíblemente difícil. En la recta, todos van al mismo ritmo, como si estuvieran limitados por la velocidad máxima, así que nos espera una lucha bastante extraña y difícil en la pista", añadió.

Su compañero, Lando Norris, valoró el rendimiento del equipo y señaló que estaba satisfecho con el resultado obtenido, ya que aunque estaba lejos de su objetivo, se trataba de una de las mejores posiciones a las que podía aspirar con el coche actual.

"No somos lo suficientemente rápidos, es así de sencillo. Sinceramente, teniendo en cuenta el coche que tenemos, estoy contento con la posición que he conseguido".

"Nuestro coche estará en la carrera en la misma situación que en la clasificación: no es lo suficientemente bueno. Adelantar va a ser tremendamente difícil en esta pista. Así que no será un día muy bueno", concluyó el actual campeón del mundo de la Fórmula 1.

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