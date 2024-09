Norris sobre Piastri: "No había motivo para arriesgar, lo hablaremos"

Lando Norris perdió una nueva oportunidad saliendo desde la pole en el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, ya que pese a una buena salida, se vio sorprendido por un agresivo movimiento de su compañero Oscar Piastri en la curva 4 y cayó hasta la tercera posición.

Finalmente, el británico se tuvo que conformar con cerrar las posiciones del podio al cruzar la bandera a cuadros, pero se le vio visiblemente enfadado. Tras la carrera, cuando se le preguntó por el adelantamiento de Piastri, dijo: "Es algo que deberemos debatir luego".

Sin embargo, poco después ahondó un poco más en el asunto y reconoció que no se lo esperaba, ya que cree que no había ningún motivo para arriesgarse a sufrir un doble abandono en la primera vuelta.

"Obviamente no... Teníamos mucho hueco con los de detrás, así que no había motivo para arriesgar, pero se ha acercado un poco más de lo normal y se ha arriesgado a que si yo hubiera frenado un metro más tarde, ambos habríamos tenido que abandonar, por lo que lo hablaremos después".

"Estoy aquí para intentar ganar el campeonato, pero tampoco voy a rogar al equipo para intercambiar posiciones. No es mi estilo ni tampoco es como quiero ganar, lo revisaremos y veremos en la próxima".

Analizando un poco más la carrera, Norris explicó que McLaren no tenía tenía ni el ritmo suficiente ni tampoco la degradación necesaria para apostar por una estrategia a una parada, que fue lo que a la poste le acabó dando la victoria a Charles Leclerc y Ferrari en Monza.

"Obviamente no ha sido la carrera que quería hoy, todo se torció en la curva 4, no esperaba que sucediese lo que ha sucedido, por lo que estoy algo decepcionado. Obviamente mi salida había sido buena, creo que hemos hecho un buen trabajo con la estrategia, pero en carrera no teníamos el ritmo de los Ferrari y no podíamos hacer una parada porque teníamos muchos problemas con los neumáticos traseros".

"Ellos han gestionado mucho mejor los neumáticos y no había mucho que pudiésemos haber hecho para defendernos, al menos yo, igual Oscar podría haber hecho algo distinto, pero yo no tenía lo que se necesitaba para hacer una sola parada", afirmó el piloto británico de Woking.

