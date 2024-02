Hamilton: "Ir a Ferrari será un reto, no han tenido tanto éxito en la última década"

El heptacampeón cambiará de colores al final de la temporada 2024 de Fórmula 1 y se convertirá en piloto de Ferrari tras sustituir a Carlos Sainz, y aunque se podría pensar que parte de su mente está puesta en cómo rendirá con los del Cavallino Rampante, Lewis Hamilton aseguró que su cabeza todavía está en Brackley al "100%". El inglés afirmó que Mercedes ganará un título de nuevo en la categoría, pero que dar el salto a Maranello era un reto porque los italianos no disfrutaron de las victorias que esperaban en la última década.

En la rueda de prensa previa a la disputa del Gran Premio de Bahrein, el más laureado de la historia explicó cómo fueron los momentos en los que fue decidiendo su futuro, el invierno, el cual pasó en Brasil, como se pudo ver a través de las redes sociales: "Fue un invierno difícil, inusual, y fue un proceso de reflexión. Pasaron muchas cosas con la gestión, y aunque todo fue amistoso, voy a trabajar en reconstruir el equipo, hay que buscar personas para que sea un equipo diverso, que es lo que busco de corazón, y cuando se presentó esa oportunidad en enero, pasé mucho tiempo a solas".

"Tenía que pensar, y siento que tomé la decisión adecuada", continuó Lewis Hamilton. "Estoy emocionado por el cambio, aunque sé que este equipo ganará un campeonato, y me sentiré orgulloso por ser parte de lo que se ha hecho aquí. Tenemos procesos que cambiaron de cara al desarrollo conmigo [dentro del equipo], pero también tengo ganas de este nuevo reto, en el que atravesaré muchas emociones".

Vestirse de rojo será una sensación muy diferente para el británico, y aunque solo tuvo elogios para Mercedes por todo el éxito cosechado, es consciente de que Ferrari no gozó de tantos buenos momentos: "Creo que este equipo [Mercedes] ganará un campeonato, es un grupo de gente increíble, está bien gestionado, tiene un historial increíble y están muy comprometidos con las carreras".

"Tanto si este coche puede ganar o no un campeonato, no influirá nada en mi carrera, será un nuevo capítulo en mi vida, y siento que he hecho todo lo que podía hacer con este equipo", expresó sobre su etapa en los de las flechas de plata. "Acercándome al final de mi carrera, será un reto ir a ese equipo tan icónico, que tiene un historial increíble, y que en la última década no ha tenido tanto éxito como esperaban. Tienen muy buena pinta este fin de semana, que es un buen inicio, y mi objetivo es batirles este año".

