Leclerc: "Nos centramos en las mejores, pero Verstappen está lejos"

El inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1 no fue del todo sencillo para Charles Leclerc, quien se encontró con problemas con los frenos en el Gran Premio de Bahrein que le costaron una posición en el podio, en donde sí que estuvo su compañero, Carlos Sainz. Antes de comenzar con la segunda cita del curso, el monegasco acudió a la rueda de prensa oficial de la FIA, y allí explicó que se trataba de un contratiempo aislado de la carrera, y que Ferrari "estaba en una mejor posición" que en la campaña pasada.

Además, en el momento en el que se le preguntó sobre si hay alguien en la parrilla que pueda hacer frente al dominio de Max Verstappen, dijo: "No por ahora, pero creo que estamos en una mejor posición, el año pasado estábamos tratando de solventar los problemas en lugar de mirar a las mejoras, pero este estamos en una mejor posición, y nos podemos centrar en las mejoras, aunque Max [Verstappen] está todavía demasiado lejos".

"No creo que sea duro, porque no pienso en eso, me centro en nuestro rendimiento, tenemos muchas dentro del equipo", afirmó Charles Leclerc. "El desarrollo es muy claro, y es en lo que nos estamos centrando, llevamos una inercia positiva desde la segunda mitad del año pasado y hasta el invierno, hemos conseguido que el coche haga lo que queremos, y es momento de salir a la pista para conseguir datos e intentar presionar a Max más de lo que hacemos ahora mismo".

Regresando a lo que fueron los problemas de frenos, el monegasco reveló que en las pruebas invernales no sucedieron, y aseguró que ya trabajaron en ello: "Sacar conclusiones de la primera carrera es demasiado pronto. Lo que es seguro es que debemos centrarnos en los frenos y solucionarlo".

"Como he dicho, nuestro foco eran los frenos, porque en Bahrein tuvimos problemas, pero hemos estado trabajando, nos sentimos listos y ya veremos", dijo. "Es difícil juzgar tras solo una carrera, pero los aficionados pueden esperar a que lo demos todo para conseguir la victoria. Siempre se tienen que hacer ajustes, que hemos hecho, pero en los test no tuvimos esos problemas".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!