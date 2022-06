Sainz: "Hemos sufrido demasiado con el porpoising"

Cargar el reproductor de audio

El piloto español estuvo cerca de conseguir su primera victoria en la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de Mónaco, pero una media vuelta en el estrecho trazado del Principado detrás del Williams de Nicholas Latifi sepultó todas sus opciones. Después de eso, Carlos Sainz pudo descorchar el champán para celebrar una amarga segunda posición, con la mente puesta en la siguiente cita en Bakú.

El madrileño fue de los primeros en salir a la pista en las dos sesiones de entrenamientos libres, algo vital para probar el comportamiento de su Ferrari F1-75 en la larga y rápida pista en la que se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán de 2022.

Sainz estuvo en casi todo momento por detrás de su compañero, Charles Leclerc, y en el instante de marcar la vuelta más rápida de la tarde, se fue largo, por lo que sus compuestos blandos se resintieron. Cuando se dispuso a realizar un segundo intento, la salida de pista de Sergio Pérez provocó una bandera amarilla que arruinó su giro, algo que también acusó Max Verstappen.

Así pues, el de Ferrari se tuvo que conformar con la quinta plaza en la sesión vespertina en Bakú, con su crono marcado con el compuesto medio, mientras que por la mañana fue cuarto, sumando un total de 46 giros.

"Ha sido un viernes interesante, como siempre aquí en Bakú", expresó el español. "En los Libres 1, hemos tenido varios retos, hemos sufrido demasiado con el porpoising y con el roce con el suelo, que han hecho que la sesión fuera incómoda".

"Hemos trabajado en la dirección correcta para los Libres 2, y hemos mejorado tanto la competitividad como las sensaciones. La segunda sesión ha sido buena en general, a pesar de que no hemos podido cerrar una vuelta rápida con el neumático blando a causa de las banderas amarillas", explicó el piloto de Ferrari.

"Mañana queremos dar otro paso adelante y tener una clasificación limpia", dijo Carlos Sainz, que espera una sesión de sábado libre de incidentes, como no ocurrió en la pasada temporada, donde se topó con el monoplaza de Yuki Tsunoda en la Q3, por lo que se quedó en la quinta posición, mientras que Leclerc conseguía la pole position.

Al otro lado del garaje, el monegasco tuvo una jornada más sencilla, llegando a liderar en la tarde en Bakú: "Hemos tenido un primer día sólido. La progresión que hemos hecho de la FP1 a la FP2 ha sido buena y hemos trabajado bien como equipo".

"Los tiempos por vuelta no son representativos, porque nadie hizo un giro ideal en la segunda sesión", aseguró el de Ferrari. "Todavía hay mucho margen de mejora, nuestro ritmo de carrera parecía bastante fuerte y me sentía bien en el coche".

"En cuanto a los neumáticos, me he sentido cómodo en la tanda larga y no he tenido graining, lo que es otro punto positivo", afirmó el segundo clasificado en la clasificación general de pilotos de la temporada 2022 de Fórmula 1.