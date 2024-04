Pérez esperará para tener una "lectura" del RB20 en Japón

El inicio del Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1 estuvo marcado por el regreso a la primera posición de Max Verstappen, quien marcó el mejor registro del día en la sesión de entrenamientos libres que abrió el fin de semana. Su compañero, Sergio Pérez, se tuvo que conformar con la segunda plaza, a menos de dos décimas del neerlandés, aunque a escasas milésimas de su inmediato perseguidor, Carlos Sainz.

El mexicano no firmó ningún registro en la segunda práctica debido a la lluvia que humedeció el asfalto del circuito de Suzuka, por lo que no pudo sacar demasiadas conclusiones de lo que cambió en el RB20: "Fue una buena sesión en general, conseguimos meter el coche en una buena ventana [de funcionamiento]. Hicimos algunos cambios para la FP2, pero, desafortunadamente no pudimos leerlo [por la lluvia], aunque creo que podríamos haber conseguido más que en la FP1".

"Creo que deberemos esperar a mañana para tener una buena lectura", indicó el de Guadalajara, quien aseguró estar confiado después de las labores que hicieron el viernes. "Estoy confiando, seguimos trabajando bien con el coche. Todavía no hemos visto las tandas largas, así que pienso que mañana será un día bastante ajetreado en la FP3, y después iremos a la clasificación".

El piloto de Red Bull también habló con FOX Sports, en la que insistió en las buenas sensaciones que cosechó en su primera toma de contacto con la pista del Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1: "No tuvimos el tiempo que hubiéramos querido, tuvimos una buena primera sesión donde la base del coche parece prometedora".

"Yo creo que vamos a esperar, [debemos] ser pacientes por ahora, se espera un poco de lluvia [para el sábado] parecido a lo que hemos vivido, será interesante ver el resto del fin de semana", sentenció el mexicano después de finalizar el viernes con el segundo mejor registro.

