Verstappen encuentra algunos "problemas de equilibrio" en Bahrein

Para Max Verstappen solo fue un sexto puesto en la primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Bahrein 2024 de Fórmula 1, a casi medio segundo de la cabeza, del mejor tiempo registrado por Lewis Hamilton. Sin embargo, el neerlandés dijo estar tranquilo y no preocupado por el crono registrado, así como por la diferencia con el siete veces campeón del mundo.

Desde el inicio del primer stint, el de Red Bull se quejó tanto de varios problemas en la caja de cambios, algo que ya le causó algunas molestias durante la temporada pasada, como de un ligero subviraje en ciertas curvas, para lo que intervino cambiando la incidencia del alerón y modificando después la puesta a punto para la tarde.

Sin embargo, en general, el defensor del título cree que la escudería aún no encontró la ventana ideal de funcionamiento para el RB20, a lo que los pilotos se refieren como el "punto dulce", aunque no está lejos. Por lo tanto, el trabajo durante la noche será crucial para lograr un gran avance el viernes, cuando empezará en serio con la clasificación que decidirá las posiciones de parrilla de la carrera.

"No ha ido tan mal, creo que estamos todos cerca", explicó. "Probablemente alguien más ya está usando mapas de motor más potentes en términos de velocidad punta, pero nos estamos concentrando en nosotros mismos. Hoy nos hemos encontrado con algunos problemas de equilibrio de delante hacia atrás, pero nada particularmente grave, es solo cuestión de encontrar la mejor ventana, especialmente aquí con un asfalto tan rugoso".

"Cuando encuentras esa ventana, empiezas a ganar mucho tiempo, así que intentaremos encontrarla para mañana", continuó un neerlandés que también se refirió a la potencia que el resto está usando en los primeros compases del fin de semana. "No todo el mundo ha hecho eso [subir la potencia de los mapas del motor], pero algunos lo han hecho. No me preocupa la diferencia con la primera posición, pero todos estaremos cerca en la clasificación, será divertido, en la tanda larga estaba contento, pero todavía hay un par de cosas que podemos hacer mejor".

Una información más alentadora y clara vino de la simulación de carrera el blando en la última parte de los entrenamientos libres, donde fue el único en rodar consistentemente por debajo del 1:37. Evidentemente es difícil saber las cargas de gasolina utilizadas, aunque Red Bull en pasados años rara vez rodó más con menos que los demás, pero las referencias son positivas, tanto en términos de degradación como desde el punto de vista del cronómetro.

Una confirmación de lo que ya se vio en las tandas largas durante los test de pretemporada, donde Max Verstappen se confirmó como alguien especialmente rápido y convincente: "No estamos lejos de esa ventana, solo es cuestión de acertar. Me sentí un poco más cómodo con el coche, pero al final del día también quieres centrarte en las tandas largas, donde el coche tiene que rendir bien. Está claro que la clasificación es importante, pero tenemos que asegurarnos de que el monoplaza está en una buena ventana para la carrera".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!