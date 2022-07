2022, una lección "muy valiosa" para Hamilton y Mercedes

Cargar el reproductor de audio

Hasta el momento, la temporada 2022 no ha estado a la altura de las expectativas del equipo Mercedes. La escudería ocho veces campeona (de manera consecutiva) de constructores, no ha logrado una sola victoria en las once primeras carreras a pesar de haber registrado siete podios.

Para Lewis Hamilton, autor de 81 triunfos durante los ocho años anteriores, la caída del equipo fue inevitablemente dura.

Sin embargo afirma que la mala época de Mercedes no le "defrauda", y que prefiere concebir la aventura en su totalidad, considerando la situación actual como una forma de fortalecerse.

"Al principio no estábamos donde queríamos estar", dijo el británico. "Hicimos progresos, comenzamos a encontrar cierta consistencia. Ni una sola persona en nuestro equipo se rindió y seguimos trabajando duro, así que estoy muy orgulloso del progreso y la experiencia que hemos tenido".

"Cuando llegas a una temporada, esta situación no es la que pedirías. Pero en realidad hemos aprendido una lección y una experiencia muy valiosa. Creo que hemos perfeccionado nuestras herramientas en muchas otras áreas, y cuando volvamos a donde creo que merecemos llegar, creo que lo apreciaremos aún más", añadió.

En una pista como la de Paul Ricard en Le Castellet, donde ganó dos veces desde la pole position antes de terminar segundo el año pasado, Hamilton se muestra con grandes esperanzas de firmar otro buen resultado, especialmente después de tres podios consecutivos.

"Cada fin de semana esperamos mejorar, obviamente, pero realmente no sé qué esperar este fin de semana", expresó el piloto de Mercedes.

"Constantemente estamos trabajando en el monoplaza y haciendo cambios en él, así que espero que este fin de semana descubramos algo que sea capaz de ayudarnos a avanzar un poco más. Esta carrera es buena para nosotros en general, así que espero que este fin de semana sea igual” , concluyó Hamilton.

