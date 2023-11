Leclerc cree que "debería haberlo hecho mejor" pese a su pole

Charles Leclerc consiguió su 23ª pole en la Fórmula 1, por delante de su compañero Carlos Sainz y Max Verstappen, que incluso abortó su última vuelta al ver que no podía mejorar sus registros.

Finalmente, el 1:32.726 del monegasco fue suficiente para consolidar la primera posición, superando al español por 44 milésimas, aunque el madrileño caerá a la 12ª plaza para la parrilla de salida debido a una penalización de diez posiciones por cambiar la batería de su coche después de que su SF-23 se dañara al golpear una tapa de alcantarilla que estaba suelta durante la FP1.

Sin embargo, Leclerc no se mostró muy satisfecho con su rendimiento y dijo que debería haber mejorado todavía más su vuelta de la Q3 dada la exagerada evolución de la pista en el circuito urbano de Las Vegas. La vuelta del piloto de los del Cavallino Rampante en la Q2 fue 0.05s más lenta que la de la pole position.

"Obviamente, es un evento increíble y salir desde la pole position mañana es genial", comentó. "Sin embargo, estoy un poco decepcionado con mis vueltas en la Q3. No hice un buen trabajo, pero fue suficiente para asegurarme la pole, eso es todo lo que necesitamos".

"Creo que mi mejor vuelta fue en la Q2, ya que la evolución de la pista es grande aquí, así que debería haberlo hecho mejor en la Q3, pero no pude. No obstante, de nuevo, ha sido así y vamos a salir desde la pole, así que no me puedo quejar de nada", añadió el de Ferrari.

Crónica de la clasificación : Fórmula 1 Leclerc vuela para llevarse una pole 'todo al rojo' en Las Vegas

Con Sainz expuesto a una penalización, Verstappen -que terminó la sesión a 0.378s de la pole- será quien complete la primera fila. A lo largo de 2023, el RB19 ha demostrado que puede caer derrotado a una vuelta, pero luego suele dar un gran paso adelante en carrera.

Y el mejor de la noche del viernes [o madrugada del sábado] es consciente de ello: "Y ahora toda la atención se centra en mañana, para tratar de poner todo junto en la carrera. Normalmente es donde nos falta más rendimiento, así que espero que podamos juntarlo todo y ganar aquí".

El monegasco no gana desde saliendo desde la pole position desde el GP de Australia en 2022, lo que significa que ha desperdiciado 12 poles desde entonces.

Verstappen añadió: "Hace bastante frío ahí fuera. Está bastante resbaladizo. Y, por supuesto, al ser un circuito urbano, intentas acercarte lo máximo posible a los muros. Pero no siempre es fácil".

"Creo que hoy hemos sacado el máximo partido a lo que teníamos. Pienso que durante todo el fin de semana nos ha faltado un poco a una vuelta y eso ha quedado claro en la clasificación", concluyó el piloto de Red Bull.

¿Cómo saldrán los pilotos este domingo?: Fórmula 1 Parrilla del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones de salida

Galería: las mejores fotos del sábado del GP de Las Vegas 2023 de F1

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 2 - 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 3 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 5 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 6 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 7 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 8 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 9 - 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 10 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 11 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 12 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 13 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 14 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 15 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 16 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 17 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 19 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 20 - 27 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 21 - 27 Foto de: Francois Tremblay / Motorsport Images La boda de Jacques Villeneuve 22 - 27 Foto de: John Toscano / Motorsport Images Marca Aston Martin en la cúpula 23 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 25 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 26 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 27 - 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!