Leclerc, muy frustrado con Ferrari: "Hablaré con el equipo"

Charles Leclerc pidió neumáticos de seco en su vuelta de salida al inicio de la Q2, pero el equipo de Maranello rechazó su solicitud. Poco más tarde, en el momento en que hizo el cambio, la lluvia hizo acto de presencia en la pista y acabó cayendo eliminado en la 11º posición.

Alexander Albon fue el único piloto que comenzó la Q2 con blandos y eso le permitió marcar un tiempo que acabó siendo el más rápido al término de la sesión.

En respuesta a una pregunta de Motorsport.com sobre si había cambiado a los neumáticos de seco demasiado tarde, Leclerc dijo: "Bueno, eso es seguro".

"Quiero decir, pedí poner los secos en la vuelta de salida, era claramente para secos. Creo que Alex lo hizo, salió antes que todos los demás con secos. Y esa fue claramente la decisión correcta".

"No se corrió ningún riesgo. Por alguna razón, el equipo decidió lo contrario. Y ya está. Creo que nos estamos complicando demasiado la vida. Y en esas situaciones, yo tenía una opinión clara, pero sí, decidimos hacer otra cosa. Así que estoy frustrado.

"Dicho eso, otros pilotos hicieron la misma estrategia que nosotros y pasaron a la Q3. Pero ya te estás basando en pequeños detalles en lugar de pasar fácil a la Q2. Cuando la pista está seca, necesitas neumáticos de seco. Y no sé qué ha pasado", explicó.

A la pregunta de si podría haber hecho algo más para convencer al equipo, Leclerc añadió: "Creo que esta vez no había una forma más clara de expresarme. Así que no".

"Pero hablaré internamente con el equipo y trataré de entender qué podemos hacer porque obviamente no es la primera vez que en esas situaciones estamos en el lado equivocado".

"No quiero comentarlo demasiado. Pero tenemos que ser mejores que eso. Y no podemos permitirnos volver a cometer esos errores. Así que hablaré con el equipo".

Leclerc subrayó que no se trataba de que Ferrari siguiera los tiempos de Albon con los blandos, ya él mismo ya estaba bastante convencido de que la pista estaba suficientemente seca.

"De nuevo, les he dicho claramente mi opinión, más que eso, realmente no puedo hacer", dijo. "No tengo ni idea de lo que Alex estaba haciendo en términos de tiempos por vuelta. Quizá él estaba a cinco segundos, y no lo sé, pero yo tenía una opinión clara".

"Obviamente, Alex era rápido. Así que, de nuevo, tengo que entender cuál era el objetivo al hacer eso. ¿Cuál era el objetivo? Porque la pista estaba seca", dijo enfadado.

"No puedes estar al tanto de todo lo que ocurre en la pista. Pero viendo lo rápido que era [Albon], quizá deberíamos habérnoslo pensado dos veces antes de tomar esa decisión", concluyó.