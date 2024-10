Leclerc gana y sueña: "Todo perfecto, seguimos aspirando al título"

Antes del Gran Premio de Estados Unidos se hablaba de un "examen de Austin" para Ferrari, no sólo porque el trazado es uno de los más completos del calendario, sino también porque el Cavallino Rampante buscaba respuestas a sus últimas mejoras.

Un examen que puede decirse has sido superado, porque Ferrari no sólo logró la victoria con Charles Leclerc, sino también el doblete gracias a la segunda posición de Carlos Sainz, con ambos siendo claramente más rápidos y constantes que los Red Bull y los McLaren.

Aunque salía cuarto, Leclerc aprovechó el duelo entre Lando Norris y Max Verstappen en la curva 1 y se puso en cabeza en la primera vuelta, una posición que ya no soltó salvo por su breve paso por boxes.

"La curva 1 ha ido muy bien, era exactamente lo que quería hacer, teníamos una buena inercia. Sabía que todos íbamos a estar cerca en la curva 1. Ayer estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado, hoy al revés y eso me ayudó mucho en nuestro primer stint porque tenía un gran ritmo", dijo Leclerc.

A partir de ahí su carrera fue cuesta arriba, no sólo porque pudo rodar con aire limpio sin preocuparse de la gestión de los neumáticos detrás de sus rivales, sino también porque su ritmo era inalcanzable.

"En el segundo stint era cuestión de gestionar la parte trasera del pelotón, pero hicimos un gran trabajo, el ritmo del coche era realmente muy bueno y eso es principalmente gracias a los ingenieros, que han estado trabajando como locos en los últimos meses para traer las actualizaciones que tuvimos en Singapur y en las últimas carreras, y parece que están dando sus frutos".

"Todo el equipo está trabajando muy bien, las paradas en boxes fueron geniales, todo funcionó bien, así que estoy muy contento. Ahora seguimos aspirando al título y todavía queda bastante camino por recorrer, pero es un buen comienzo para este triplete carreras".

"Estoy muy satisfecho. No ha sido un fin de semana fácil, no encontraba del todo buenas sensaciones con el coche, pero tenía confianza en que en carrera serían mejores y así ha sido. Fuimos más fuertes que el resto, así que estoy muy contento de cómo ha ido hoy y por el doblete, no podíamos soñar con un resultado mejor", concluyó el monegasco.

