Sainz no espera cambios en Williams: "En dos semanas no hay milagros"
Carlos Sainz rebaja las expectativas de Williams para el GP de Japón 2026 de la F1 y admite que el FW48 aún está lejos del nivel necesario para sumar puntos.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Kym Illman (Getty Images)
Carlos Sainz sumó los primeros dos puntos de Williams en la última carrera en China, pero admitió que el coche no estaba en condiciones reales de pelear por el top 10 y pidió más al equipo de Grove. Sin embargo, tras una semana de parón, no espera grandes cambios.
En la previa del GP de Japón 2026, el piloto español reconoció que pese a que han tenido prácticamente dos semanas para trabajar, eso no es suficiente para que un equipo de Fórmula 1 lleve cabo cambios realmente grandes e importantes.
"En dos semanas los equipos de F1 no pueden hacer milagros", dijo antes de añadir que sí tienen alguna pequeña mejora para testar en Suzuka: "Tenemos algunas cosas que probar este fin de semana para ver si somos un poco más competitivos, pero necesitamos mucho más que unas pocas décimas para meternos en la lucha por los puntos".
Hasta ahora, los resultados de Williams han sido mucho mejores en carrera que en clasificación, pero Sainz asegura que el FW48 es igual de pobre en ambas sesiones y que únicamente se debe a los factores externos que les han beneficiado.
"Vemos la misma diferencia en carrera que en la clasificación con respecto a todos los equipos, así que no es que tengamos un coche mejor en carrera que en la clasificación, es solo que en carrera pasan cosas, mientras que en la clasificación, normalmente en China todo el mundo logró sacar todo el partido al coche y a la unidad de potencia, así que no hubo sorpresas. Creo que Alex pasó a la Q2 en Australia más por el hecho de que hubo mucha gente que tuvo problemas en la Q1", explicó.
Pese a todas las dificultades que ha encontrado Williams en este inicio de temporada 2026, Carlos Sainz está convencido de que todo empezará a mejorar cuando "encontremos el camino correcto", especialmente por le hecho de que vio en 2025 que la escudería es capaz de todo.
"Creo que nuestro coche es un concepto un poco diferente al de los de arriba y queremos, sin duda, fijarnos en lo que hacen los equipos punteros. El año pasado vimos que nuestro equipo es capaz de generar una buen carga aerodinámica; nuestro coche del año pasado tenía una carga aerodinámica considerable, por eso, al final, en Qatar pudimos subir al podio".
"Estoy bastante seguro de que, tan pronto como encontremos el camino correcto en el desarrollo, el equipo podrá dar la talla y podremos ponerle al coche una buena carga; es solo que creo que, para el inicio de la temporada, entre el sobrepeso y la carga no hemos acertado, pero tengo la esperanza de que, una vez que encontremos el camino correcto, podamos arrancar", concluyó el piloto madrileño.
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