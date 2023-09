Sainz afirma que Ferrari no tuvo el F1 más rápido en Singapur

El pasado Gran Premio de Singapur fue la prueba de que hasta los mejores son mortales, y Carlos Sainz aprovechó el bajón de ritmo de los campeones del mundo para conseguir su segunda victoria en la Fórmula 1. El español no lo tuvo fácil, y después de hacerse con la pole position el sábado, gestionó a la perfección sus armas para cruzar la línea de meta en la primera posición en un final de infarto.

Sin embargo, y al contrario de lo que muchos piensan, el madrileño cree que Ferrari no tuvo el monoplaza más rápido en el circuito de Marina Bay pese a vencer. En la previa del Gran Premio de Japón así lo confirmó, y también habló sobre el nivel de confianza que tiene en la actualidad tras subir a dos podios consecutivos y acercarse a la pelea por la tercera plaza de la general.

"Creo que debemos darle el crédito al equipo. Vale que yo hice mi trabajo con el DRS y gestionando, pero todo se ejecutó muy bien, sigo pensando en que no teníamos el coche más rápido en Singapur y nos las arreglamos para ganar, podemos estar orgullosos de eso y hemos de reconocer al equipo su trabajo", explicó Carlos Sainz sobre lo que pasó hace una semana. "Si revisas la carrera, estuve todo el tiempo mirando por los retrovisores porque clasificamos por encima de nuestro ritmo, como en Zandvoort, que puede ser un buen ejemplo, pero también Monza o el propio Singapur".

"No creo que ahora mismo hubiéramos ganado en Zandvoort, es imposible de decir, pero creo que hay algunas características que no son buenas para nuestro monoplaza", continuó el español antes de indicar lo que ha de hacer el resto del curso. "Espero [mantener ese nivel de confianza], al menos es el objetivo. He estado antes en esa posición en la Fórmula 1, y siempre es importante mantener tu cabeza baja, tratando de seguir en ese 'momentum' porque siempre es complicado encontrarlos en un ambiente de competitividad".

"Tenemos una buena oportunidad ahora, y ese es el objetivo, mantenernos con la cabeza baja, Singapur se ha acabado, y estamos centrados en Suzuka", dijo un Carlos Sainz que llega al país nipón con la vista puesta en mejorar sus ya de por sí buenos resultados en las últimas citas del calendario de 2023.

No obstante, en Maranello también están muy centrados en el coche del próximo curso, y el madrileño contó cómo lo están haciendo: "Por supuesto, hay cosas de la configuración que se pueden implementar en los coches de los dos próximos años, pero espero que el de la temporada que viene tenga unas características diferentes al de este".

"Será un nuevo comienzo, porque el coche de ahora nos ha dado algunos dolores de cabeza, en ciertos trazados puede ser muy rápido, pero es verdad que en otras carreras no éramos nada del otro mundo, como en Singapur con la degradación, que sigue siendo nuestro punto débil", comentó. "El año que viene espero que tengamos más oportunidades, con una ventana mucho mayor y que seamos más rápidos, no solo en ese tipo de circunstancias, sino en todas las carreras".

"Sinceramente, no hay nada fundamental, el coche ha cambiado desde el comienzo de la temporada, pero sigue, obviamente, sin ser genial. Es peor en unas áreas y mejor en otras, en ciertos circuitos como Monza o Singapur se ha adaptado muy bien, pero otros como Zandvoort o Silverstone, en donde fue muy difícil de pilotar, incluso Miami con el viento", expresó el piloto de Ferrari.

En cuanto a romper la increíble racha de victorias de Red Bull, Carlos Sainz aseguró que estaba "orgulloso" de ser él quien lo hiciera, y avisa para el resto del curso: "Me hace sentirme orgulloso, al igual que a toda la escudería por hacerlo posible, estamos en el nivel más alto y es casi imposible batirles [a Red Bull], así que de la forma en que lo realizamos, hace sentirnos bien. No me sorprendería si ganan el resto de carreras del campeonato".

