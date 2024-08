Sainz: "Los tifosi me apoyan aún más que lo que hicieron el año pasado"

El Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 será el último de Carlos Sainz vestido de rojo, puesto que la escudería de Maranello anunció a principios de la temporada que Lewis Hamilton ocupará su lugar en los próximos años. Será algo muy especial para el español, que en la previa a la cita italiana no ocultó sus sentimientos y agradeció a los tifosi el cariño a lo largo de todo su camino con Ferrari.

"Ha habido muchos tifosi en estos últimos días que, además de obviamente el típico 'Forza Ferrari' y 'estamos todos contigo, Carlos', muchos de ellos me han enviado cartas y me han dedicado muy buenas palabras, como que me seguirán incluso en Williams, que me desean la mejor suerte y que quieren que lo haga tan bien como en Ferrari, y creo que eso viene de un aficionado tan apasionado que ama Ferrari y siempre ha querido hacerlo bien", dijo el madrileño. "Tener esas palabras como piloto es algo que se me queda en el corazón, y es algo bueno de leer y recibir".

Por eso, el piloto que actualmente ocupa la quinta posición en el mundial quiere guardar un bonito recuerdo del fin de semana, algo que cada vez es más complicado debido al gran número de carreras: "Es emocionante, pero, como dije antes, intento disfrutar tanto como es posible, apreciar mis sentimientos y tratar de estar presente".

"Creo que es un error que a veces cometo, y es fácil caer en eso, de no estar presente, quizá los fin de semana de Fórmula 1 se vuelven rutinarios, porque hay 24 carreras y se convierte en un trabajo y en una rutina", continuó. "Antes de venir aquí este fin de semana intento detenerme un poco, mirarme y pensar que soy un piloto de Ferrari, con opciones de podio o victoria este fin de semana, si todo va bien".

"Intento disfrutar ese momento, disfrutar el momento con los tifosi. También siento que desde el año pasado, creo que tifosi te valoraran mucho más, me apoyan aún más que lo que hicieron el año pasado", comentó Carlos Sainz.

Al español se le cuestionó sobre el mejor momento que pasó dentro de la escudería de Maranello, y no dudó en decir uno en el que también estaba su padre, Carlos Sainz: "Siempre hablo de mi primera prueba en Fiorano, sé lo especial que es para Ferrari y para cualquier piloto de Formula 1. En mi primera prueba en Fiorano, cuando me vestí de rojo y me vi con ello caminando al coche, mi padre estaba ahí conmigo para ver ese momento especial, y vi a una pequeña lágrima cayendo, ese es un recuerdo que nunca olvidaré".

"Y después, en los primeros meses de rojo, todo el año pasado, que todo el mundo gritara y cantara mi nombre, es algo que me quedará y les diré a mis nietos de lo que hice hace 40 o 50 años, es una buena historia para contarles", sentenció.

