Sainz puede con McLaren "Sin otro DNS, deberíamos mantenerlos detrás"

La temporada 2023 de Fórmula 1 sigue su curso, y los pilotos ya están centrados en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputará este fin de semana. Será la quinta cita con el formato al sprint del año, lo que significa que tan solo tendrán una sola sesión de entrenamientos libres para preparar la clasificación que definirá las posiciones de la parrilla del domingo.

Por eso, todos y cada uno de los participantes quiere sumar esos puntos adicionales que entrega el sábado con la carrera corta, y Carlos Sainz no es menos. El madrileño debe reponerse del duro golpe que supuso perderse la cita del Gran Premio de Qatar por un contratiempo en su sistema de combustible, y en la rueda de prensa de la FIA en el circuito de Austin explicó cómo lo superó.

"Sigo intentando recuperarme de Qatar, que fue muy física, pero también mental, porque básicamente no participé en la carrera, lo que fue quizá, viéndolo con perspectiva, fue la mejor para perderme", dijo el español. "He estado un par de días en Nueva York en un evento, hago muchos kilómetros a lo largo del año, pero nunca me había parado allí, con tanto tráfico, y también me pasé por Central Park, y ahora estamos en Austin, centrado para sumar puntos".

Cuando se le preguntó si en Ferrari hicieron algo diferente, comentó: "No, cambiamos muchas partes del coche para intentar recuperarlo, e intentamos encontrar soluciones en el corto periodo de tiempo, porque obviamente no estábamos contentos. Esas cosas pasaron en el pasado, pero trataremos de ponerlo todo junto para no tener más problemas".

No obstante, el madrileño no fue ajeno a lo que sucedió en la pista de Losail: "Estaba observando, mirando la estrategia y en el lugar en el que podría estar, el cerebro siempre piensa en correr, pero te das cuenta de que no vale la pena [seguir pensando en ello], te preguntas qué hubiera pasado, qué hubiera pasado, y fue frustrante verlo desde la barrera. Sin embargo, así es como funciona, y afortunadamente lo tomaré como una experiencia".

Aunque eso pasó así, Carlos Sainz ya tiene su mente puesta en el próximo fin de semana de competición, el que podría hacer que mantenga esa quinta plaza en la clasificación de pilotos si lo hace bien: "Me encanta Austin, el circuito, venir el viernes, el sábado y el domingo con los aficionados, así que espero olvidar Qatar pronto".

En el instante en el que se le preguntó sobre si McLaren podría hacerles daño en lo que resta de temporada, el español aseguró: "Creo que sin otro DNS [no empezar la carrera], deberíamos mantenerlos detrás, como ha pasado en la mayoría de las carreras esta temporada, pero parece un coche muy rápido, y los únicos que pueden desafiar a Red Bull. Además, circuitos como el de Singapur parece irle bien, estuvo jugando al golf con Lando [Norris] y hablamos de eso, de quién estará delante, quizá en la clasificación o en la carrera, pero no lo sabemos".

