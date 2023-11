Sainz espera una lucha "divertida" contra Mercedes F1 y apunta a 2024

Una de las pocas cosas que quedan por decidirse en lo que resta de temporada 2023 de Fórmula 1 es el subcampeonato de constructores, que está en disputa entre Mercedes y Ferrari, con una ventaja de 22 puntos a favor del conjunto alemán. En Maranello se ven confiados para poder recortar ese colchón en las tres citas restantes, aunque su foco va más allá de tan solo conseguir la segunda plaza en el mundial.

Uno de sus pilotos, Carlos Sainz, habló sobre esa pelea en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Brasil, y aunque aseguró que sería una lucha "divertida", apunta a lo que deben resolver de cara al próximo curso si quieren ser contendientes a cosas más importantes: "Es una batalla divertida, como Lewis [Hamilton] ha dicho, estamos muy cerca en las carreras, nos alcanzan y nos adelantan [después de salir por delante en la clasificación], y espero que podamos revertir eso en las últimas tres carreras para acabar por delante".

"Creo que [el ritmo de carrera] ha sido una nuestra debilidad todo el año, siempre lo hacemos mejor en clasificaciones, pero tenemos inconsistencia en los stint dependiendo del circuito, así que pondremos nuestros esfuerzos en las últimas citas para llevarlo al próximo año", explicó el madrileño.

El colchón parece amplio para los teutones, pero los italianos no se quieren dar por vencidos tan pronto: "Mercedes está por delante en el campeonato por 22 puntos, que es bastante. Los domingos se hacen fuertes, y es nuestra debilidad, estoy seguro de que podemos mantener la presión, pero no podemos cometer errores para capitalizar las oportunidades".

Dejando a un lado el tema deportivo, Carlos Sainz estará presente en el torneo que hará la Fórmula 1 junto con Netflix antes del gran premio inaugural de Las Vegas, y aunque no podía decir quién sería su compañero, bromeó con la situación: "Me lo han dicho, pero creo que no puedo decirlo, imagino que Netflix los revelará. No es Lewis [Hamilton] ni Charles [Leclerc], jugaré con un golfista profesional, pero creo que no puedo decir, que se enfadarían si lo digo".

"Todo bien [va bien], estoy jugando tanto como puedo, no todo lo que me gustaría, porque he estado ocupado con la Fórmula 1, pero espero jugar la próxima semana durante los días libres, antes de volar hacia Las Vegas. Estaré calentando tanto como pueda de cara al partido", sentenció el español.

