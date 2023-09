Pérez no ve la "necesidad de cambiar" para seguir en Red Bull F1

La continuidad de Sergio Pérez en Red Bull estuvo en entredicho después de sus repetidos errores en clasificación que le lastraban en las carreras y, por consecuencia, en el campeonato de pilotos, llegando a poner en peligro su segunda posición. Sin embargo, los directivos de la escudería de Milton Keynes le aseguraron que cumplirá con su acuerdo, que se extiende hasta finales de la temporada 2024 de Fórmula 1, por lo que el de Guadalajara está más tranquilo.

En la previa el Gran Premio de Italia, la 'Silly Season' confirmó dos nombres hasta el término de 2025, el de Lewis Hamilton y George Russell, que extendieron su contrato con Mercedes, y fue la excusa perfecta para preguntarle al latinoamericano por su estancia en el conjunto austriaco.

Sergio Pérez no quiso entrar en muchas especulaciones y dijo que no veía "la necesidad de cambiar nada", con lo que seguirá centrado en su trabajo: "Por mi parte también tengo un año y medio firmado todavía, no veo que haya la necesidad de cambiar nada. Es más importante el centrarnos ahora en las carreras que están por llegar, acabar la temporada por todo lo alto y entonces empezar las conversaciones a principios del año próximo".

Dejando a un lado el tema contractual, al mexicano también se le preguntó sobre si tuvo que modificar su estilo de pilotaje para adaptarse al RB19, y respondió: "Creo que todos los pilotos a lo largo de sus carreras, a lo largo de la temporada tienen un coche que recibe mejoras y que se adaptan mejor a tu estilo de pilotaje que otras".

"Unas veces pones una pieza nueva y al momento vas más rápido, y otras veces te tocará adaptarte a ella", dijo a Motorsport.com. "Es algo a lo que todos nos enfrentamos a lo largo de la temporada con las mejoras. No he sido capaz de adaptarme tan rápido a ellas como debería haber sido, y he tenido que cambiar mi estilo de pilotaje para adaptarme al coche más de lo que hice a principios de temporada, por ejemplo, cuando las cosas salían de manera más natural, es algo por lo que todos los pilotos en algún punto pasamos".

Al mexicano le recordaron las palabras del director de Mercedes, Toto Wolff, en las que indicó que veía "rara" y "extraña" la diferencia entre él y Max Verstappen, y comentó: "Pienso que es difícil de decir, tendríamos que mirarlo carrera a carrera, al final unas veces la distancia es mayor y otras no tanto. Por ejemplo, en Zandvoort era una cuestión de tenerlo todo en su sitio y poder exprimir el coche al máximo".

"Si no tenías las condiciones en buen lugar perdías mucho ritmo. A veces es así como pasa, hemos visto en otros pilotos ese tipo de diferencias", continuó el de Guadalajara. "Es una temporada muy larga la de Fórmula 1, y no importa demasiado en mi opinión, no importa donde estamos ahora sino donde estemos a final de temporada. En Abu Dhabi podremos hacer un resumen del año, por supuesto he pasado por una época mala durante la mitad de la campaña cuando más sufría con el coche, pero pienso que eso es cosa del pasado y que deberíamos tener buenas carreras de aquí en adelante".

