Pérez quiere "terminar" su carrera con Red Bull F1

La renovación de Sergio Pérez por Red Bull por dos temporadas de Fórmula 1 bloquea un suculento asiento en la parrilla, y el mexicano mostró una buena sonrisa en su llegada al Gran Premio de Canadá 2024 tras saber que su volante no corre peligro en el corto plazo. Cuando atendió a los medios de comunicación en el Circuito Gilles-Villeneuve, reveló que su intención es dar por concluida su trayectoria vestido con los colores morados de la bebida energética.

"Mi plan era quedarme en Red Bull. Quiero terminar mi carrera aquí, es una conjunto que me ha dado mucho en mi trayectoria. Estoy muy contento y quiero dar lo mejor de mí a esta escudería en mi carrera", aseguró antes de comentar cómo fue ese proceso previo a la firma. "Creo que, como en toda negociación, siempre hay un proceso por el que pasar, que no siempre es muy agradable".

"Ahora podemos concentrarnos en nuestro desempeño, y creo que eso es lo mejor para nuestro equipo", explicó Sergio Pérez, quien dará la bienvenida a las nuevas reglas técnicas de 2026 con Red Bull, y sobre esa normativa también habló. "Creo que, como ves, hay grandes equipos que están progresando mucho y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Siempre es genial ser parte de un conjunto de regulaciones con una escudería".

Aunque lo que hará el mexicano a partir de ahora será centrarse en sí mismo para poder conseguir los resultados que se escapaban: "Creo que lo mejor que puedo hacer es bajar la visera y centrarme en mi trabajo, hacer lo mejor para mí, para mi trayectoria. Al fin y al cabo, lo único que me importa es cuando termine mi carrera".

"Lo que la gente tenga que decir o no, aprecio que todos tengan su opinión, pero al final, estoy aquí para hacer lo mejor para mi trayectoria, y estoy contento con lo que he conseguido", continuó. "Me siento feliz, una vez que se llega a un acuerdo, significa que ambas partes están contentas con lo que hemos logrado, y yo estoy contento de seguir".

El de Guadalajara tendrá un importante desafío en los próximos años en Milton Keynes, pero cree que podrá dar lo mejor de sí mismo: "Tenemos grandes objetivos por delante, Red Bull es un equipo que lo saca todo de ti. Desde que llegué aquí, todo es muy intenso, en la pista y fuera de ella, y es un reto que no tienes en ningún otro lugar, así que, cuando firmé, estaba dispuesto a dar todo de mí mismo".

