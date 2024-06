Pérez: "Si tuviera a un compañero distinto, las cosas se verían diferentes"

El piloto mexicano no está pasando por el mejor momento posible en su trayectoria en el Gran Circo, ya que está varios pasos por detrás de su compañero, Max Verstappen, y con una parrilla muy compacta, eso se traduce en que ocupe la quinta posición en el mundial, mientras que el neerlandés es el líder indiscutible de la general.

Más sobre Sergio Pérez en la Fórmula 1: Fórmula 1 Pérez: "Sabemos dónde debemos mejorar y qué tenemos que cambiar"

Sobre sus diferencias con respecto a él habló en la previa del Gran Premio de Austria, e indicó que todo sería algo distinto si no compartiera garaje con el tres veces campeón del mundo: "Creo que Max [Verstappen] está en un nivel muy alto en este momento, está pilotando lo mejor que puede. Es un piloto que está en forma superior a todos los demás, si tuviera a un compañero distinto, las cosas se verían diferentes, pero es un gran reto".

"Él ha sido mi compañero durante las últimas cuatro temporadas. Es un gran desafío", explicó Sergio Pérez, quien aseguró que, a pesar de que su compañero manda en la parrilla, no disponen del coche más veloz por el momento, sino que ese honor se viste de papaya. "Creo que el McLaren ha sido el coche más sólido en las últimas carreras, ha sido el más competitivo, pero, como dije, estamos hablando de pequeños márgenes".

"Creo que si podemos maximizar nuestro paquete, eso sería mejor, las cosas se verían mejor para nosotros, sé que hay un largo año por delante, debemos mantener nuestra cabeza abierta", afirmó el mexicano, alguien que, pese a su bajo rendimiento en las últimas semanas, pudo firmar la renovación con los de Milton Keynes.

Sobre eso también se le preguntó, y rechazó la idea de que tener su puesto seguro le quite presión: "Creo que no cambia nada, estamos en la Fórmula 1 y sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, esto es por lo que estamos aquí. Queremos hacer lo mejor posible, somos muy competitivos, y queremos lograr cosas geniales cuando terminemos en Abu Dhabi".

"Para ser sincero, no estoy pensando en eso, estoy más centrado en obtener lo máximo de mi equipo y de mí mismo semana tras semana", dijo. "Ahora, mi principal foco está en eso, no en el futuro, creo que no hay nada más que me preocupe, todo se trata del rendimiento gran premio tras gran premio, hacer el mejor análisis con el equipo, la mejor progresión, creo que eso es lo más importante para nuestro año".

No te pierdas el Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Horarios del GP de Austria 2024 de F1 ¡al sprint! y cómo ver por TV

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!