Verstappen asegura que las mejoras de Red Bull no son una "reacción"

El Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1 marca el inicio de la temporada europea y eso marca el comienzo de las actualizaciones en el pitlane. Algunos como McLaren se adelantaron al Gran Premio de Miami, mientras que Ferrari aterrizará en el trazado italiano con un renovado monoplaza, pero a los que hay que seguir prestando atención es a los campeones del mundo, Red Bull.

Los de Milton Keynes no revelaron mucho sobre las novedades para la pista de Imola, aunque Max Verstappen dejó entrever que no se trata de una reacción a sus rivales: "No, no es una reacción porque esas cosas han estado en proyecto durante mucho más tiempo. No es que un equipo venga con actualizaciones y luego pensemos, 'oh, ahora también tenemos que reaccionar rápidamente y proponer algo', no funciona así".

"Esas cosas llevan mucho tiempo. Estamos contentos con las actualizaciones, pero tenemos que seguir trabajando", dijo". "Las escuderías que vienen detrás están haciendo lo mismo y cada vez están más cerca, como se pudo ver en Miami. Si nosotros no tenemos las cosas al 100%, ellos están justo delante, por encima de todo, tenemos que asegurarnos de no tener demasiados fines de semana así".

El trazado italiano parece un lugar muy bueno para introducir mejoras, además de que se regresa al formato habitual con los tres entrenamientos libres, aunque el neerlandés es cauto:"Yo no quiero decir que este fin de semana sea muy sencillo. Es un circuito complejo, con muchas curvas rápidas, los pianos y el tiempo también pueden jugar un papel, no parece que vaya a ser un fin de semana tan sencillo, así que todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer bien".

"Las cinco primeras carreras tampoco fueron tan fáciles como la gente seguía presentándolo. Siempre se trata de detalles que marcan la diferencia en la Fórmula 1 y creo que otros equipos están más cerca este año que el año pasado", continuó. "Como equipo, hemos tenido un gran comienzo de temporada, aunque ese abandono en Australia nos costó muchos puntos, pero de todos modos, en general creo que esta temporada están más cerca que el año pasado".

Dicho eso, a Max Verstappen le resulta difícil valorar cómo se barajarán las cartas en Imola: "Varios equipos vienen con mejoras este fin de semana. Ferrari incluso viene con una muy grande, así que en este momento es muy difícil decir exactamente dónde estamos, McLaren llegó con una gran actualización en Miami, pero creo que solo aquí veremos lo bueno que es realmente".

"Los pequeños detalles marcan una gran diferencia en términos de tiempo por vuelta, especialmente en una pista como Miami. Allí hacía mucho calor, así que un poco más de deslizamiento ya hacía perder mucho tiempo", sentenció.

