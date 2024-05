Leclerc asegura que estará al "100%" con su nuevo ingeniero en Imola

El equipo Ferrari sorprendió antes de viajar al Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1 al anunciar que Xavi Marcos dejaría de ser el ingeniero de pista de Charles Leclerc para que Bryan Bozzi le sustituyera. Ese cambio es poco habitual en las escuderías, ya que requiere algo de tiempo que las piezas vuelvan a encajar de nuevo en su sitio, y sobre ello se le preguntó al monegasco, que en realidad sería el mayor afectado.

Cuando se le cuestionó sobre por qué se hizo esa modificación y si era un gran riesgo, dijo:"Evidentemente, la parte delantera [de la parrilla] está muy, muy apretada y todo marca la diferencia. Sin embargo, la decisión se ha tomado entre el equipo y Xavi [Marcos], supongo que tenían otros planes en mente, y me lo comunicaron justo después de Miami".

"Dicho esto, Brian [Bozzi], que asumirá el papel de Xavi a partir de ahora, es una persona con la que llevo trabajando desde que llegué a Ferrari", dijo Charles Leclerc sobre la persona que fue su ingeniero de rendimiento y que lleva una década en Maranello, pero que ahora asumirá un papel más importante. "Siempre ha sido mi ingeniero de rendimiento, así que sabe exactamente cómo funciona todo, no es como si empezara de cero y fuera a ser una readaptación completa".

"Todo ha ido muy bien hasta ahora, y estoy seguro de que seguirá así y estaremos al 100% a partir de este fin de semana, es todo lo que puedo decir", comentó antes de que se le planteara si tener un nuevo ingeniero suponía una mejora en la comunicación.

"Creo que la comunicación siempre ha sido algo importante desde que trabajamos con Xavi, pero siempre intentamos comunicarnos lo máximo posible y esta es mi forma de trabajar para intentar tener la mejor imagen en general", explicó el de Ferrari. "Así que, sí, como he dicho creo que nos centraremos en tener una transición lo más suave posible, y luego nos centraremos en las cosas que nos importan, pero no creo que fuera un problema particular en el pasado".

