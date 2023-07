Hamilton espera a poner fecha para su renovación con Mercedes F1

El futuro de Lewis Hamilton sigue en el aire, y aunque todo apunta a que renovará con el equipo Mercedes para seguir ligado al conjunto con el que ha conseguido seis de sus siete títulos mundiales, todavía no es oficial. Por ese motivo, se le insistió al británico sobre si tenía un contrato nuevo firmado con los de Brackley en la previa del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1.

"La verdad es que me gustan estas preguntas.... está muy, muy cerca", respondió el heptacampeón, que aunque no dio una fecha exacta sobre cuándo será el anuncio, pidió tranquilidad. "Podría anunciarse a finales de año. No lo sé, os haré esperar. Sinceramente, no tengo más información que compartir, está con los abogados, sigue entre los abogados, yendo y viniendo".

Además, el inglés aseguró que no participa en las negociaciones porque su prioridad está en otro lado: "No he participado en todo este tiempo, no he estado. He estado apartado de ello [de las negociaciones] desde el principio, quería estar tan centrado en todas las demás cosas que tengo entre manos, así que el equipo está trabajando en un segundo plano, es solo cuestión de pequeñas cosas".

Lewis Hamilton llega al trazado de Hungaroring en el que consiguió su primer triunfo con Mercedes, y aunque no lo recuerda demasiado bien, indicó que fue "un alivio" lograr esa gesta: "Si te soy sincero, no recuerdo ese fin de semana. Ha habido tantos, no diría que fue el más memorable, pero sin duda seguro que fue un alivio, porque todo el mundo decía que era la peor decisión que había tomado para unirme a este equipo".

"Me asaltaron muchas dudas, pero seguí creyendo en mi decisión y me lo jugué todo, así que venir aquí y ganar la primera temporada fue estupendo. Y desde entonces supe que teníamos un equipo capaz de ganar campeonatos", concluyó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

