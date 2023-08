Hamilton revela los objetivos de Mercedes F1 para 2024 y su W15

El piloto inglés no gana una carrera desde que perdió el título mundial contra Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi en 2021, y ha sufrido dos difíciles temporadas con coches complicados. Sin embargo, insiste en que el proceso de intentar mejorar tanto el monoplaza como el propio equipo le han ayudado a mantenerse a punto para cuando Mercedes pueda darle una máquina capaz de ganar por méritos propios.

"No creo que sea especialmente difícil, porque siempre hay áreas que se pueden mejorar", dijo cuando se le preguntó de dónde venía el impulso después de una racha tan pobre. "[Estamos] Trabajando para afinar cómo trabajamos en el fondo Intentamos constantemente mejorar nuestros procesos, hacemos ajustes continuamente".

"Se trata de mejorar nuestra comunicación en segundo plano, de asegurarnos de que los jefes de departamento reciben la información real", explicó el siete veces campeón del mundo. "Y profundizando en ciertos temas, ya sea el porpoising, las características del monoplaza, los balances en las curvas, todo ese tipo de cosas".

El británico aseguró que los deberes que ha hecho darán sus frutos con el W15 del año que viene: "He tenido más tiempo que nunca para centrarme en eso con el equipo y, en general, ser todavía más práctico en la dirección que vamos a tomar con el coche el próximo curso".

"Cuando me aleje, simplemente me aseguré de que estoy en forma y mentalmente en el lugar adecuado para cuando el coche esté bien, y aferrarme a eso", continuó Lewis Hamilton. "Afortunadamente, tengo otras cosas que me mantienen motivado, que me ayudan a aprovechar todo, como la película [de Brad Pitt], por ejemplo, así que estoy esperando mi momento".

El heptacampeón afirmó que la escudería sigue recopilando datos sobre el W14 que puedan servir para mejorar el coche de la próxima temporada: "Siempre estamos aprendiendo más y más sobre las características, el flujo de aire, cómo funciona el coche con vientos cruzados, cómo funciona en las curvas de alta, media y baja velocidad, cómo se trabaja con los neumáticos".

"Ajustes de alta, media y baja carga aerodinámica, así que aprendes constantemente, recibes y analizas datos todo el tiempo, y yo aprendo más cada vez que me subo al coche", explicó el británico. "Estamos aprendiendo más sobre cómo podemos usar el motor de forma diferente, y cómo podemos utilizar el combustible, así que siempre se aprende".

Mercedes ocupa actualmente la segunda posición en el campeonato de constructores, y al igual que su compañero George Russell, que ha rebatido los comentarios de que la temporada ha sido un fracaso, Lewis Hamilton dice que el equipo merece más crédito: "Creo que es un gran logro, y es algo que siento que se ha pasado un poco por alto, si soy sincero".

"Estoy muy orgulloso del equipo, del progreso y de los pasos que hemos dado. El coche [al principio] se sentía casi idéntico al del año pasado, al hacer todos los cambios que tenemos, y hay algunos pequeños ajustes que estamos haciendo, avanzando en este próximo par de carreras", expresó. "Tenemos unos pequeños elementos nuevos en el coche este fin de semana, cada punto de carga aerodinámica, cada poco que añadimos, marca la diferencia, así que estoy muy agradecido a todos en la fábrica por seguir empujando incluso en los momentos difíciles y por mantener la concentración, con la convicción de que llegaremos en algún momento, para seguir haciendo un buen trabajo".

"Para nosotros, ser segundos en el campeonato de constructores teniendo en cuenta cómo otros han comenzado este año, como McLaren con su gran cambio, Aston Martin que empezó muy bien, creo que es bastante increíble", explicó. "Y se debe a toda esta gente increíble de la fábrica y al equipo que tenemos aquí, los pilotos tampoco lo están haciendo nada mal".

"Mi objetivo es asegurarme de que la escudería mantenga el segundo puesto en el campeonato e intentar conseguir el segundo lugar en el mundial de pilotos, ese es mi objetivo, así que será divertido", dijo Lewis Hamilton antes de que se le preguntara por el dominio de Max Verstappen. "Hay muchas posibilidades de que ganen todas las carreras, pero tenemos la esperanza de poder desafiarlos en algún momento, ya sea este fin de semana, o quién sabe dónde".

"Y si hay algún error, algún contratiempo, estaremos ahí para intentar aprovecharlo. Él [Max Verstappen] todavía no ha cometido ninguno, y el equipo creo que tampoco ha hecho ninguno este año, así que puede que lo ganen todo, con suerte, más adelante en el año quizá nos acerquemos", concluyó.

