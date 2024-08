Colapinto: "Veo que me comparan con Messi, es una locura"

La semana posterior a la carrera del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1 deparó una importante sorpresa para lo que resta de temporada, puesto que el equipo Williams decidió despedir a Logan Sargeant y sustituirlo con Franco Colapinto. El argentino se subirá el monoplaza de Grove en las nueva citas que quedan del año, y marca el regreso del país latinoamericano a la máxima categoría del automovilismo desde que lo hiciera Gastón Mazzacane en 2001, hace ya más de dos décimas.

La afición argentina es muy apasionada, y prueba de ello fue su celebración en la última edición de la Copa del Mundo de Fútbol y la Copa América, de la que salieron victoriosos. Por lo tanto, en la previa del Gran Premio de Italia, se le preguntó al debutante si llegaba a sentirse como Leo Messi, a lo que respondió: "Es muy difícil sentirme como Leo Messi, no sé cómo es sentirme así. A veces veo que me comparan y pienso que es una locura".

"Messi es un dios, ¿cómo me comparas?", se preguntó el propio Franco Colapinto. "Como dijimos antes, hace 23 años que no hay un piloto de Argentina, y eso hace a los argentinos muy felices, es un momento muy especial para todos y para mí, la felicidad que tengo es la que muchos también tienen".

Sobre el que será su estreno en el Gran Circo, el joven piloto no se esperaba dar el salto de una semana a la otra, incluso estaba trabajando de forma habitual con su conjunto en la Fórmula 2: "Para que te imagines, el martes estaba en el equipo de la Fórmula 2, con MP, preparando la carrera aquí en Monza, así que puedes imaginar lo tarde que fue".

"No sé cuándo pensaron en ello, pero es una oportunidad para la que siempre he estado listo, y he estado esperando desde hace mucho", comentó sobre Williams. "Desde que era un niño, siempre soñaba con esto que está pasando, y hoy, tener la oportunidad de estar aquí y hablar con todos ustedes es un placer, estoy muy agradecido con Williams por esta oportunidad, que fue muy tarde, pero siempre estoy listo, no lo esperaba, para ser sincero".

En cuanto a lo que se espera de él en lo que resta de temporada, el argentino no se puso una posición concreta: "Creo que mi principal foco es en mí mismo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. El equipo tiene objetivos muy claros, a los que estamos mirando, así que estoy enfocándome en eso, e intentando aprender lo más rápido posible".

Como dije, me apoyan mucho, todo el mundo me ha dado una bienvenida muy cálida, y estoy contento de estar ahí con ellos", continuó. "Solo quiero ir paso a paso, quiero enfocarme en mí mismo, eso es lo más importante. Estar centrado en mi trabajo, poder hacer lo que el equipo espera y, para ser sincero, estoy más que seguro de que puedo hacerlo".

