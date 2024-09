Hamilton cree que sus propios problemas son como los de "un matrimonio"

La historia de Lewis Hamilton y Mercedes acabará cuando se ponga fin a la temporada 2024 de Fórmula 1, y están siendo unos meses muy emocionales para el siete veces campeón del mundo. Al término del pasado Gran Premio de Italia, la última cita en territorio europeo, se dio cuenta de que no volvería a trabajar en el edificio que el equipo traslada a cada carrera dentro del Viejo Continente, y eso le hizo pasar por otro momento de altibajos.

El británico habló sobre todo ello en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, en donde indicó que nunca se habría imaginado pasar por todo eso antes de unirse a Ferrari cuando empiece el 2025: "No podría haber predicho la montaña rusa emocional que he tenido este año, así que va a ser duro, va a ser muy, muy difícil, y creo que justo después de la carrera estaba sentado en mi habitación, tras la reunión, y literalmente me di cuenta de que esta era nuestra última carrera europea y que ese lugar había sido el hogar de un gran ambiente de trabajo".

"No fue solo esa habitación durante los doce años, ya que tuvimos una diferente durante los dos primeros, pero ese era mi espacio, y poder trabajar en un entorno tan bueno es algo que echaré mucho de menos", explicó Lewis Hamilton. "Me ha emocionado mucho más que el fin de semana o la carrera. Creo que en los próximos dos meses tendré altibajos, pero estoy intentando estar muy presente con el equipo y participar plenamente en las conversaciones para no olvidarlo".

Sin embargo, lo que más llamó la atención en sus declaraciones es que se ve a sí mismo como "un matrimonio", en donde discute consigo mismo cuando falla: "Debería hacerlo, porque eso es lo que espero de mí mismo, así que cuando hago una buena carrera, no espero menos, pero no sé, hay días en los que estoy mejor conmigo mismo, pero estoy seguro de que a todo el mundo le pasa, es como un matrimonio".

"Dices cosas en el momento que no son necesariamente en serio, pero yo diría que algunas de las cosas que dije entonces [al explicar los problemas de Mercedes] iban en serio, aunque eso es lo que me ha marcado toda la vida, nunca me he tomado las cosas con calma, siempre me he exigido", dijo. "Aprender a dar un paso atrás, reflexionar y avanzar de forma constructiva, eso es lo que he venido a hacer hoy".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!