Verstappen advierte de la importancia de "personas clave" en Red Bull

Los últimos acontecimientos dentro de la estructura de las bebidas energéticas parecen indicar que todo continuará igual, con un monoplaza dominador y un Max Verstappen arrasando en todas y cada una de las carreras. Sin embargo, todos los rumores no fueron algo que le quitaran la concentración al neerlandés, que en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 quiere igualar su récord de victorias consecutivas.

El holandés afirmó que "todos" en Red Bull quieren lo mismo, y se refirió a las especulaciones que surgieron en las pasadas semanas: "Todos queremos lo mismo, y solo queremos realizar en la pista [nuetro trabajo], así que eso es lo que queremos centrarnos en el equipo. El problema es también que no es solo dentro del equipo, desde el exterior, hay una gran cantidad de especulación, ¿verdad? Y eso es algo que no se puede controlar".

"Lo único que puedes controlar es concentrarte en la misma dirección dentro del equipo, y creo que eso es lo que estamos haciendo", señaló el tres veces campeón del mundo, al que también se le preguntó sobre si cumplirá todo el contrato que le une a Milton Keynes hasta el final de la temporada 2028 de Fórmula 1. "Es por eso que firmé el acuerdo".

"Estoy feliz dentro del equipo, es muy importante que intentemos mantener a las personas clave en la escudería durante más tiempo, porque ahí es donde también está el rendimiento", señaló Max Verstappen. "Y al fin y al cabo, es un negocio de rendimiento, es lo mismo que si yo no rindiera, no estaría sentado aquí, así que sé cómo funciona".

"Mi intención estar aquí hasta el final, porque sería una gran historia, para mí personalmente, verlo hasta el final, porque significa que he formado parte de una familia y un equipo", explicó el neerlandés antes de que se le insistiera por esas personas clave, en clara referencia a una posible cláusula en su contrato que le permita desligarse si una de ellas, como Helmut Marko, se va.

Cuando se le puso sobre la mesa si podía decir quiénes eran, se limitó a responder: "Muchas personas. No voy a nombrarlos porque entonces la gente ya lo sabe".

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio en todas las citas de los últimos tiempos salvo en una, y cree que nada ha cambiado en lo cómodo que se siente dentro de Red Bull: "Siempre me he sentido cómodo porque para mí es como una segunda familia. En una familia, a veces puede haber, cómo dirías, no desacuerdos, pero, no puedes elegir la familia, puedes elegir amigos... [risas]".

"Sinceramente, para mí, ha sido lo mismo, y solo nos centramos en el rendimiento, y como he dicho antes, por supuesto, me gustaría que la conversación [en el paddock] fuera un poco más sobre el gran coche que tenemos, pero espero que eso llegue poco a poco", comentó el neerlandés, al que no le cuesta desconectar de todo lo que pasa en el Gran Circo.

"Desconecto muy fácilmente de la Fórmula 1. De todos modos, no pienso demasiado en la Fórmula 1 cuando salgo del paddock, sé lo que tengo que hacer, pero también sé que con tantas carreras al año, es muy importante volver a casa, pensar en otras cosas y estar ocupado trabajando en otros proyectos míos, por los que siento mucha pasión", aseguró. "Y creo que para mí, al menos, funciona así. Cada piloto es un poco diferente, pero para mí hasta ahora, con todas las cosas que han estado sucediendo, es muy fácil subirme de nuevo en el coche".

