Hamilton cree que el W15 no es el "hermano malvado" de Mercedes F1

La última temporada de Lewis Hamilton con Mercedes no parece que será la más sencilla de toda esa legendaria asociación. El monoplaza de los de Brackley mejoró con respecto al de los pasados cursos, aunque la distancia con respecto a los líderes es todavía muy grande, incluso sus rivales directos, Ferrari, dieron pasos adelante para ser la segunda fuerza sin demasiada oposición.

Los alemanes y el heptacampeón pretenden cerrar el ciclo con un buen sabor de boca, y la confianza no es algo que falte en la mente del británico, quien sabe que hay una larga campaña por delante para solucionar todo, además de que el W15 no es el "hermano malvado" del coche anterior: "Creo que tenemos un coche increíble, tiene mucho potencial. Pienso que no lo hemos aprovechado al máximo por el momento debido a la puesta a punto, a errores en última instancia, y no estamos contentos con el rendimiento en las dos primeras carreras, pero creo que hay mucho más potencial en él que no hemos extraído todavía".

"Así que en eso se centra todo el mundo, en intentar entender el monoplaza, y esperamos que este fin de semana sea un paso adelante", aseguró. "La enorme cantidad de trabajo que se ha hecho, las cabezas de todos están abajo en los números. Me siento positivo este fin de semana, hemos tenido dos carreras no tan buenas, pero hay un largo camino por delante".

"[El W15] No es ese hermano malvado ni nada por el estilo", afirmó un Lewis Hamilton que no sabe si podrá optar al podio en la cita australiana. "No lo sabemos. Quizá este fin de semana, con los cambios que hemos hecho, el coche esté en un punto mucho mejor, como vimos en algunas de las pruebas de Bahrein, pero no lo sabremos hasta mañana".

"Siendo realistas, los demás han hecho un trabajo increíble, porque Aston Martin ha dado un paso adelante, Ferrari ha dado un paso adelante. McLaren y Red Bull también han hecho un trabajo increíble con su paquete, así que estará reñido", aseguró Lewis Hamilton. "Puedes imaginar que Red Bull va a estar por delante. La competición está más reñida que el año pasado, Pero, nuestro coche ha sido particularmente fuerte, yo diría que en las curvas de velocidad media y baja, lo vimos en la última carrera".

El siete veces campeón del mundo también recordó el año 2009 en el que sufrió bastante con el monoplaza que le dio McLaren, y cree que con toda la tecnología actual se pueden hacer muchas cosas para mejorar: "2009 fue quizá la última vez [que me costó tanto]. Sabíamos que al principio no era un gran coche, pero sabíamos lo que era. Simplemente diseñaron el monoplaza con muy poca carga aerodinámica y fijaron los objetivos demasiado bajos".

"Ha sido muy interesante ver las herramientas en las que el equipo se ha tenido que desarrollar para entender las estructuras de flujo de debajo del suelo. Mucho más técnico y complejo que la anterior generación de coches", explicó el inglés. "Cuando ves estas imágenes que son capaces de crear ahora, puedes ver por dónde van las estructuras de flujo, y luego tener la correlación entre el túnel de viento y CFD, a la pista real para las diferentes superficies".

"Es muy interesante de ver y entender por qué es tan difícil conseguir que funcione, y luego están las rigideces, la de los neumáticos, la de la suspensión, el balanceo, todas esas cosas diferentes, la altura, todas esas posiciones distintas en las que pones el coche, la guiñada y demás", continuó. Creo que estamos trabajando constantemente, enfrentándonos a una batalla cuesta arriba".

"Los Red Bull lo arreglaron prácticamente desde su primer test en Bahrein el año pasado. Consiguieron arreglarlo, y creo que una vez que el problema desapareció, pudimos seguir trabajando", afirmó Lewis Hamilton. "Ahí es donde hemos estado, en la primera carrera en 2022, tuvimos que dejar algo así como 90 puntos de carga aerodinámica del coche, así que teníamos carga aerodinámica, pero no podíamos utilizarla porque estaba rebotando, y así perdimos una gran cantidad de rendimiento".

"Cada vez que añadimos más, o intentábamos añadir de nuevo, entonces el coche rebotaba otra vez. Por lo tanto, cada vez que dábamos uno o dos pasos hacia adelante, dábamos cinco hacia atrás. Y así, ha sido enormemente frustrante, creo, para los ingenieros", expresó. "Sin embargo, creo que lo que ha sido inspirador es que no se han dado por vencidos. Siguen apareciendo todos los días y dar lo mejor de sí mismos y eso es todo lo que se puede pedir".

