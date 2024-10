Alonso: "Me gustaría haber corrido en la mitad y ganar otro título"

El piloto español llegará a la mágica cifra de los 400 compromisos en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Estados Unidos 2024, algo que nadie cosechó en la historia del campeonato, aunque para él sería mucho mejor haber participado en menos carreras y tener en casa un título más. Durante el encuentro previo con la prensa, Fernando Alonso fue claro al respecto en cuanto a lo que hubiera preferido, y aseguró que las estadísticas no le importan demasiado con tal de ganar más.

"Es genial", dijo sobre llegar a esos números. "Lo agradezco, pero son algunas de las estadísticas que no me interesan, me gustaría haber corrido en la mitad y ganar otro campeonato, o ganar más carreras, esa es la estadística importante que quiero lograr. Sin embargo, al mismo tiempo, muestra mi amor por el deporte y la disciplina de intentar rendir a un nivel muy alto durante más de veinte años".

"Espero que pueda celebrar un buen fin de semana y, como normalmente digo, no estoy pensando en los próximos 400 grandes premios, porque nunca sucederá, pero al menos 40 o 50 más en los próximos dos años", comentó el asturiano antes de que se le cuestionara sobre cómo podrían afectar tantas carreras a su cuerpo.

"No es bueno para tu espalda, para tu cuello, para tu espalda, pero creo que la tecnología de la Formula 1 también ha cambiado con respecto al pasado. Creo que las carreras ahora son un poco más amigables con el piloto", indicó. "Es cierto que las carreras con coches de efecto suelo fueron un poco más difíciles, pero, además de los últimos dos años, creo que la tecnología también ha cambiado".

"El asiento, la comodidad, la seguridad, los equipos, todo ha evolucionado para ser un mejor lugar para los pilotos, y eso es bueno", afirmó Fernando Alonso. "Y creo que el ritmo del monoplazas en los sábados es muy lento comparado con el pasado. Cuando ponemos el combustible, tenemos que gestionar las ruedas, la energía y así sucesivamente. Creo que el único momento estresante físicamente está en los sábado, algo que es muy corto".

"No es un problema para los jóvenes en términos de mantener las condiciones físicas, es más mental, viajar, eventos, presión, que es quizá lo que te golpea más fuerte en este momento", explicó el dos veces campeón del mundo.

