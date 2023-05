Alonso confía en el "punto fuerte" de Aston Martin para Miami

Fernando Alonso llegó al Gran Premio de Miami 2023 después de romper su racha de tres podios de forma consecutiva con una cuarta posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero eso no ha puesto punto y final a su hambre de éxito, más bien al contrario, aunque reconoce que la igualdad entre Aston Martin, Mercedes y Ferrari no permite hacer predicciones.

Aterrizados ya en la ciudad estadounidense que por segundo año en la historia de la Fórmula 1, el piloto español del equipo de color verde habló sobre sus expectativas para la quinta cita de la temporada y, para empezar, reconoció que no esperaba grandes sorpresas en Miami.

"Creo que es parecido a Yeda y Bakú, así que quizá no haya demasiadas sorpresas, pero las temperaturas que estamos viendo aquí son un poco únicas".

En referencia a su comentario sobre las altas temperaturas de Miami estos días, se le preguntó al asturiano sobre las posibilidades que hay de que eso aumente la degradación de los neumáticos, algo que claramente beneficiaría al Aston Martin AMR23.

"Sí, ese será probablemente sea el punto fuerte de nuestro coche. Así que espero que podamos aprovecharlo el domingo si no hay muchos coches de seguridad o si no llueve o algo así".

"Eso es lo que pensamos, pero tenemos que confirmarlo mañana en los entrenamientos libres".

En las próximas carreras, con la llegada de la F1 a Europa, algunos equipos empezarán a llevar a la pista una serie de mejoras que esperan cambie su suerte en la pista y, entre otros, dos de los más sonados son Mercedes y Ferrari, los principales rivales de Aston Martin en estos momentos.

Ante la pregunta de si el equipo de Silverstone podrá seguir el paso de estos grandes equipos en cuanto al desarrollo, que están acostumbrados a pelear en la parte delantera de la parrilla, Alonso contestó de forma bastante realista.

"Cambiará de circuito a circuito. He oído que Mercedes y Ferrari llevarán grandes mejoras a Imola. Nosotros tenemos algunas actualizaciones que irán llegando durante el año. Pero no sé, para nosotros esto ya es un regalo. No esperábamos estar en esta posición".

"Corremos todos los domingos con calma, sin presión, y si podemos seguir superándoles el domingo, será una buena noticia. Si no podemos, porque no podemos seguir los progresos que ellos van a ir haciendo, prepararemos el 2024 de la mejor manera posible", concluyó el ovetense.

